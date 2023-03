HYBE Co Ltd., het managementbureau van K-pop-supergroep BTS, zei zondag dat het zijn pogingen om rivaliserend SM Entertainment over te nemen zal stopzetten omdat de concurrentie heeft geleid tot een oververhitte markt.

De aankondiging beëindigt een wekenlange strijd met internetgigant Kakao om de managementrechten over het bedrijf.

“In het licht van de recente ontwikkelingen heeft HYBE de zaken met Kakao besproken en een akkoord bereikt om het proces van het verwerven van de beheerrechten van SM op te schorten”, aldus het bureau in een verklaring.

Ondertussen zei Kakao dat het “zijn bod tot de 26e zal voortzetten om een ​​nieuw belang veilig te stellen en te werken aan de details van de zakelijke samenwerking tussen HYBE en SM.”

SM Entertainment – de op één na grootste entertainmentgroep in Zuid-Korea, na HYBE – komt nu onder de controle van het technologieconglomeraat dat eigenaar is van de berichten-app KakaoTalk.

Talenten zoeken K-pop-carrières in Zuid-Korea Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

De strijd om de dominantie van de K-Pop-scene

De overnamestrijd begon met een familievete.

SM-oprichter Lee Soo-man, algemeen bekend als ‘de peetvader van K-pop’, maakte de weg vrij voor het succes van K-pop in de begindagen van de industrie. Hij wordt gecrediteerd voor het produceren van sleuteliconen in een vroege generatie artiesten zoals BoA, Girls ‘Generation en TVXQ.

Er ontstonden hints van een machtsstrijd toen Lee’s 43-jarige neef Lee Sung-soo de oprichter de “Emperor of SM Empire” noemde in een YouTube-video en hem bekritiseerde omdat hij ongunstige deals voor het delen van inkomsten eiste en het ondermijnen van het bestuur van SM.

Lee’s neef onthulde verder dat de veteraan niet in de toekomstplannen voor het bedrijf was opgenomen.

Lee Sung-soo zei op zijn beurt dat hij gekwetst was door de woorden van zijn neef. Kort daarna verkocht hij zijn 15% aandelen van het bedrijf aan HYBE, waarmee hij de grootste aandeelhouder van SM werd.

De aandelenkoersen van het bedrijf zijn in een maand tijd meer dan verdubbeld.

Het management van SM, met het argument dat de vijandige overname van HYBE een K-pop-monopolie zou creëren en het potentieel van de industrie zou schaden, schakelde Kakao in in een poging de controle terug te nemen.

Het geldrijke technologieconglomeraat probeert sindsdien een meerderheidsaandeel van SM Entertainment te kopen om HYBE te blokkeren.

mk/ar (Reuters, AFP)