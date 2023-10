Huurgeschillen nemen toe in Franstalig Zwitserland

De kosten voor hypotheken en onderhoud van gebouwen stijgen. De huurprijzen volgen. In Franstalig Zwitserland ontvangen huurdersarbitrageorganisaties een stortvloed aan klachten en hulpvragen van huurders, meldt RTS.

Auteursrecht Akara Kittipadimakun | Dreamstime.com

In Zwitserland is het gebruikelijk dat huurovereenkomsten een clausule bevatten die het mogelijk maakt de huurprijzen naar boven of beneden aan te passen op basis van een referentierente, die wordt berekend op basis van de gemiddelde kosten van hypotheekfinanciering. In juni 2023 is het tarief naar boven aangepast. Dit heeft geleid tot een flink aantal huurverhogingen.

In Vaud zijn bijna 1.200 geschillen over huurverhogingen officieel geregistreerd, waarvan 485 alleen al in Lausanne. Het kanton heeft een positie gecreëerd waarin iemand specifiek de geschillen kan behandelen. De situatie is vergelijkbaar in het kanton Genève.

Door de recente stijging van het referentietarief kunnen verhuurders met de aanpassingsclausule in contracten die na 2020 zijn ondertekend, de huur met 3% verhogen, een bedrag dat ongeveer in lijn ligt met de inflatie. Ongeveer de helft van alle huurders zal waarschijnlijk getroffen worden.

Veel van de verhuurders, vooral in steden, zijn verzekeringsmaatschappijen, banken en pensioenfondsen. Het zijn typisch deze grote verhuurders die extra kosten snel doorberekenen wanneer ze maar kunnen.

De verzekeringsmaatschappij La Bâloise heeft al ongeveer een derde van haar huurders in Vaud geïnformeerd dat hun huurprijs zal stijgen. Dit had gevolgen voor 870 huishoudens en ongeveer 100 van hen besloten zich tegen de verhogingen te verzetten. 60 hiervan hebben een akkoord bereikt en de resterende 40 moeten nog worden verwerkt.

Tegelijkertijd oefent een vergrijzende bevolking druk uit op de Zwitserse pensioenfondsen en dwingt hen er verder toe om het rendement op hun beleggingen waar mogelijk te verbeteren.

Veel huurders zien dit echter niet zo. Ze beschouwen de huidige huurprijzen als buitensporig en huurverhogingen als een belediging die nog meer schade veroorzaakt.

Hoewel de clausule over het huurreferentietarief twee kanten op werkt en huurders de mogelijkheid biedt van een huurverlaging wanneer het tarief daalt, worden de juridische kosten van geschillen gedragen door degenen die een claim indienen. Momenteel betekent dit dat huurders deze kosten moeten betalen.

Een vereniging die verhuurders vertegenwoordigt, ziet niets achterbaks over de huidige ronde van huurverhogingen. Frédéric Dovat, een vertegenwoordiger van één, zegt dat huurders zwaar worden beschermd door de huurwetten en dat slechts een extreme minderheid van de huurders de verhogingen betwist. Bovendien leiden de meeste geschillen niet tot een lagere huurprijs.

In ieder geval is het onwaarschijnlijk dat huurgeschillen zullen verdwijnen, aangezien er dit jaar een nieuwe stijging van de huurreferentierente wordt verwacht – de rente is gebaseerd op de gemiddelde hypotheekrente en deze zal vrijwel zeker stijgen naarmate de huidige hypotheken van oude vaste renteovereenkomsten worden afgetrokken en doorgetrokken naar de gemiddelde hypotheekrente. nieuwe hogere tarieven.

Meer hierover:

RTS-artikel (in het Frans) – Doe nu een Franse test van 5 minuten

Voor meer verhalen zoals deze over Zwitserland volgt u ons op Facebook en Twitteren.

Gerelateerde berichten