Hut ab vor Antonio Rüdiger! DFB-Star spendet WM-Bonus für gute Zwecke

Real-Verteidiger und deutscher Nationalspieler Antonio Rüdiger spendet seine WM-Prämie für Bedürftige in Sierra Leone

In den vergangenen Monaten gab es kaum ein anderes Thema, das kontrovers diskutiert wurde als die WM-Prämien. Die 26 Kadermitglieder des DFB-Teams erhalten für den Titelgewinn 400.000 Euro, je nach Ausscheiden sukzessive weniger. Bei den Frauen waren es bei der EM gerade mal 60.000 Euro. Unfair, wie manche finden. Das Beispiel von Antonio Rüdiger zeigt aber, dass man als bereits top bezahlter Fußballer das Geld auch für andere Zwecke verwenden kann.

Als Ex-Chelsea-Spieler und heutiger Real-Star hatte Antonio Rüdiger natürlich keine Geldsorgen und hat schon einige große Verträge eingesackt. Die maximal 400.000 Euro, die er bei der WM verdienen kann, machen nur einen kleinen Prozentsatz aus. Dementsprechend hat der Innenverteidiger nun entschieden, dass andere das Geld dringender brauchen als er selbst. Rüdiger möchte das Geld für seine „zweite Heimat“ Sierra Leone verwenden. Die Mutter des deutschen Nationalspielers stammt aus dem kleinen und armen westafrikanischen Land, doch bevor Antonio Rüdiger geboren wurde, floh sie wegen des dortigen Bürgerkriegs mit seinem Vater nach Deutschland.

Geld für einen guten Zweck: Rüdiger bezahlt lebensverändernde Operationen



Gemeinsam mit der Hilfsorganisation „BigShoe“ finanziert die 29-Jährige aufwändige, teure und lebensverändernde Behandlungen für Kinder. Die Mehrzahl der Patienten leidet unter angeborenen Klumpfüßen. Zum BILD– Dem Bericht zufolge wird Behinderung in Sierra Leone gesellschaftlich stigmatisiert, weshalb es häufig zu Mobbing und Ausgrenzung kommt. Auch in späteren Jahren haben die Betroffenen wenig Aussicht auf ein normales Leben und menschenwürdige Jobs.

Durch die Operationen können Fehlstellungen korrigiert werden, sodass die Patienten nach einigen Monaten Nachbehandlung endlich gehen und ein weitgehend normales Leben führen können.

„Es tut weh zu sehen, unter welchen Bedingungen die Kinder in Seirra Leone aufwachsen. Für diese Kinder ist leider nichts selbstverständlich“, erklärte Rüdiger dem seine Beweggründe BILD.

Der Verteidiger hat auch schon zahlreiche beflockte Rüdiger – Real Madrid Trikots verschickt, um den Kindern in schwierigen Zeiten eine Freude zu bereiten.

Rüdiger hilft Bedürftigen gerne: „Ehrensache für mich“



Als prominenter und gut bezahlter Fußballer hat Rüdiger die Ressourcen, um Dinge zu bewegen. Helfen in Sierra Leone ist ihm eine Herzensangelegenheit. „In Deutschland habe ich die Möglichkeiten bekommen, die vielen Menschen in Sierra Leone, dem Heimatland meiner Mutter, verwehrt bleiben. Ich bin dankbar für diese Möglichkeiten und schätze die privilegierte Situation, in der ich mich befinde, sehr. Hier zu helfen ist für mich Ehrensache . Ich möchte in Zukunft noch viele weitere Projekte in Sierra Leone mit meiner Familie umsetzen“, versprach Rüdiger.

Bereits 2023 soll die „Antonio Rüdiger for Sierra Leone Foundation“ offiziell gegründet werden. Sie können sich also sicher sein, dass der Nationalspieler mit den WM-Prämien etwas bewegen und das Leben mancher Menschen deutlich verbessern kann. Nun bleibt zu hoffen, dass zahlreiche DFB-Kollegen seinem Beispiel folgen und auch Bedürftigen helfen wollen. Das ist – wie man nie vergessen darf – keine Selbstverständlichkeit, aber viel wertvoller als der fünfte Ferrari vor der Garage.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf 90min.com/de als Hut ab vor Antonio Rüdiger! DFB-Star spendet WM-Bonus für guten Zweck veröffentlicht.

