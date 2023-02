Hustle Bros springen auf den KI-Zug auf

Die Grind-Set-, Side-Hustle-, Passiveinkommens-Crew hat ein neues Lieblingsspielzeug: ChatGPT. Auf YouTube, Instagram und TikTok pumpt eine bunte Mischung aus etablierten und potenziellen finanziellen Influencern Videos heraus, die Ratschläge geben, wie Sie – ja, SIE – mit Hilfe des Chatbots von OpenAI Zehntausende von Dollar im Schlaf verdienen könnten.

„Das ist eine der verrücktesten Softwares, die ich je auf dem Planeten Erde gesehen habe, und Sie können Millionär werden, wenn Sie nur ChatGPT benutzen, das garantiere ich Ihnen“, rät ein junger Mann in einem Video, der eine „CEO“-Mütze trägt.

„Wenn Sie heute anfangen, könnten Sie nächstes Jahr um diese Zeit buchstäblich ein millionenschweres Kurserstellungsgeschäft haben“, sagt eine Frau in einem anderen mit den Tags „#investinthyourself“, #6figuresidehustle“ und „#7figurebusiness“.

„Sie können Millionär werden, indem Sie einfach ChatGPT verwenden, das garantiere ich Ihnen.“

Es ist keine Überraschung, dass diese aufgeregte Gruppe auf den KI-Zug aufgesprungen ist. Obwohl die Technologie, die ChatGPT zugrunde liegt, an sich nicht revolutionär ist, hat die Entscheidung des Entwicklers OpenAI, das System kostenlos zu machen, Millionen einer neuartigen Form der Automatisierung ausgesetzt – einer mit dem Potenzial, zahlreiche Branchen und Arbeitsplätze – zum Guten oder Schlechten – zu „stören“.

Der Start von ChatGPT im vergangenen November krönte ein Jahr des KI-Hypes, und für Startups, die nach Finanzierung suchen, und Influencer, die nach Followern suchen, haben diese beiden Buchstaben Krypto, Web3 und NFTs als Schlagwort verdrängt du jour. „Letztes Jahr tauften sich eine Menge Unternehmen, die keine Einnahmen erzielen konnten, als Web3-Kryptounternehmen“, sagte ein VC-Investor Bloomberg vor kurzem. „Dasselbe passiert jetzt mit KI.“ Scrollen Sie in der Tat durch die Zeitleisten vieler ChatGPT-Hustler zurück, und Sie werden bald Ratschläge finden, wie Sie verlustfreie Münzen und Must-Have-Affen erkennen können. Jetzt liegt der Dreh- und Angelpunkt jedoch bei der KI.

Wenn Sie ihre Ratschläge überfliegen, tauchen schnell einige Muster auf. Ein gängiges Schema besteht darin, sich bei verschiedenen freiberuflichen Marktplätzen anzumelden – Fiverr, Upwork usw. – und für Ihre Fähigkeiten zu werben, indem Sie Blog-Posts und Anzeigentexte schreiben. Wenn dann eine Anfrage von einem Kunden eingeht, stecken Sie einfach seinen Auftrag in ChatGPT und senden Sie alles, was er generiert. Wenn Ihrem Kunden die Ergebnisse nicht gefallen, fragen Sie ihn einfach nach Notizen, füttern Sie ihn jene in den Chatbot ein und sende die Ergebnisse wieder zurück.

Wie CEO-Beanie es ausdrückt: „An diesem Punkt lässt du einen Roboter die Arbeit für dich erledigen. Es kostet Sie buchstäblich null verdammte Dollar. Das ChatGPT baut nur die verdammten Absätze. Alles, was Sie tun müssen, ist, es dem Typen so lange zu präsentieren, bis es ihm verdammt gut gefällt.“

Eine andere besteht darin, den Inhalt mit Ouroboros zu füttern: Generieren von harmlosen YouTube-Inhalten wie „15 gefährlichsten Strände der Welt“ und „Top 10 der schönsten Städte“. Stecken Sie diese Titel einfach in ChatGPT und kombinieren Sie die generierte Kopie mit kostenlosem Stock-Video. Laden Sie es auf YouTube hoch, fügen Sie einige Anzeigen hinzu und warten Sie dann, bis die Einnahmen hereinsickern.

Eine Auswahl von YouTube-Thumbnails für Videos mit Ratschlägen zum Geldverdienen mit ChatGPT. Bild: The Verge / YouTube

Andere Methoden sind etwas komplizierter. Einige beinhalten die Verwendung von ChatGPT, um benutzerdefinierte Trainings- oder Speisepläne zu erstellen, oder schlagen vor, von Chatbots generierte Tutorials auf Bildungsseiten wie Udemy zu verkaufen. Eine Strategie besteht darin, ChatGPT zu verwenden, um beliebte Fragen auf Q&A-Sites wie Quora zu beantworten (z. B. „wie man Gewicht verliert“), und dann Ihr Profil mit Affiliate-Links zu füllen, in der Hoffnung, dass eine neugierige Seele durchklickt. Andere greifen auf zusätzliche KI-Tools zurück. Warum nicht ChatGPT verwenden, um beispielsweise ein Kinderbuch zu schreiben, es mit einem KI-Kunstgenerator zu illustrieren und das Ergebnis dann auf der Self-Publishing-Plattform von Amazon zu verkaufen?

In jedem Video neigt der Erzähler jedoch dazu, ein paar sehr wichtige Punkte zu überfliegen: zum Beispiel, ob der Inhalt, den er erstellt, korrekt, hilfreich oder sogar gut ist oder nicht; oder, wenn es einen Kunden gibt, ob Sie ihm sagen, dass er für die Dienste einer Maschine bezahlt oder nicht.

Solche Tutorials sind unglaublich beliebt, haben Hunderttausende Aufrufe und erscheinen in den Top-Ergebnissen für einfache Suchanfragen wie „ChatGPT“. In den Kommentarbereichen finden Sie viel Skepsis sowie Gegenprogrammierungen von anderen Influencern, die darauf hinweisen, dass diese Leitfäden oft unüberlegt und unbewiesen sind und ziemlich viel Arbeit von Seiten des Möchtegern-Hustlers erfordern , und mit wenig Einkommensgarantie.

Influencer verdienen kein Geld, indem sie ihren Ratschlägen folgen, sondern indem sie sie verkaufen

Wie bei allen Schemata, um schnell reich zu werden, wirft jedes Video eine unbeantwortete Frage auf: Wenn Ihre Methode so gut funktioniert, warum erzählen Sie es mir dann? Aber wenn Sie ein Influencer sind, verdienen Sie Ihr Geld nicht, indem Sie Ihren Ratschlägen folgen, sondern sie verkaufen, durch bezahlte Newsletter oder Video-Hits. Bei der Annahme des lebhaften ChatGPT geht es weniger um Nützlichkeit als vielmehr darum, die sich ständig ändernden Strömungen der Online-Aufmerksamkeit zu nutzen. (Meine unempirische Überzeugung ist, dass jeder in der Hustler-Ökonomie, sowohl Zuschauer als auch Schöpfer, weiß, dass der Rat hauptsächlich Schrott ist, aber nichts dagegen hat, weil er davon überzeugt ist andere Typ, das ist der Trottel. Nach meinem begrenzten Verständnis funktioniert die Börse auch so.)

Ungeachtet ihres Nutzens sagen uns diese Schemata viel über ChatGPT aus – über die Art der Arbeit, die es ermöglicht und fördert und wie es wahrscheinlich in Zukunft verwendet wird.

Es ist fraglich, ob die in diesen Videos beschriebenen Methoden nichts besonders Neues oder Heimtückisches sind. Die Einführung neuer Tools verschafft Mitarbeitern oft einen Vorteil gegenüber ihren Kollegen, und der Aufschlag, den ahnungslose Kunden zahlen, ist nur die Strafe dafür, dass sie nicht auf dem neuesten Stand der Technik bleiben. Aber angesichts dessen, was wir über die Mängel wissen von ChatGPT – insbesondere seine Tendenz, flüssigen Bullshit zu produzieren – könnte diese Hektik die Märkte, auf denen sie angenommen werden, beeinträchtigen und einen Qualitätsverlust auslösen, der durch niedrigere Produktionskosten ausgeglichen wird.

In dieser Hinsicht ähneln sie einem anderen bevorzugten Schema von Internetunternehmern: Dropshipping. Beim Dropshipping lagern oder versenden Verkäufer ihr Produkt nie (oft entwerfen sie es nicht einmal). Stattdessen verdienen sie Geld, indem sie Trends erkennen und dann auffällige Anzeigen produzieren, um Kunden für den neuesten Mantel- oder Uhrenstil zu finden. ChatGPT ermöglicht eine ähnliche Dynamik in der Kreativwirtschaft und der Welt der Wissensarbeit: die Trennung von Produktion und Verkauf, die es Verkäufern ermöglicht, Waren zu liefern, die auf den ersten Blick nützlich erscheinen, aber beim Testen auseinanderfallen, und das Angebot des Umfangs und der Geschwindigkeit der Produktion, die traditionelle Feedback-Mechanismen verschleiern wie Markenruf. Dies ist die Zukunft, die viele für das Internet fürchten: KI-generierter Müll erstickt Online-Plattformen wie Algenblüten, die das Leben aus Teichen ersticken.

Wir sehen bereits die Auswirkungen von KI-generiertem Junk im Web

Man könnte sagen, dass dies nur Panikmache ist, aber wir haben bereits den Beginn dieses Prozesses in einigen Online-Bereichen gesehen. Die Programmierung der Q&A-Site Stack Overflow zum Beispiel verbot KI-generierte Antworten, wobei Moderatoren den Inhalt oft erklärten sah richtig war, sich aber nach eingehender Prüfung als falsch herausstellte und dass der Zeitaufwand für die Überprüfung jeder Antwort zu groß war. In der Medienwelt haben Unternehmen wie die mit Private Equity finanzierte Marketingfirma Red Ventures KI-Tools verwendet, um Inhalte für ihre Immobilien zu erstellen, von SEO Buckets wie Bankrate.com bis hin zu Nachrichtenseiten wie CNET. Das Ergebnis war ein kleiner Skandal, bei dem sich die Mitarbeiter nicht sicher waren, ob es sich bei den Mitarbeitern um Menschen oder Maschinen handelte, und in mehr als der Hälfte der auf KI-unterstützten Artikeln Fehler gefunden wurden CNET.