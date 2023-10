Hurrikan Lidia fegte am Dienstag mit Windgeschwindigkeiten von 220 km/h (140 mph) über die Pazifikküste Mexikos.

Der Hurrikan erreichte das Land als „extrem gefährlicher“ Sturm der Kategorie 4, von dem befürchtet wird, dass er heftige Regenfälle mit sich bringt und zu Überschwemmungen und Schlammlawinen führt.

Wohin bewegt sich Hurrikan Lidia?

Nach Angaben des US-amerikanischen National Hurricane Center (NHC) scheint sich das Auge des Sturms in der Nähe der kleinen Strandstadt Las Penitas im westlichen Bundesstaat Jalisco zu befinden. Der Hurrikan scheint sich südlich von Puerto Vallarta zu bewegen, einem beliebten Touristenziel.

Die Prognosen deuten darauf hin, dass Lidia den Bundesstaaten Nayarit, Sinaloa und Jalisco Regenfälle von bis zu 30 Zentimetern bescheren wird.

Die Menschen haben ihre Geschäfte verbarrikadiert, um im Falle einer Überschwemmung den Schaden möglichst gering zu halten Bild: Ulises Ruiz/AFP

Auch wenn erwartet wird, dass sich der Sturm beim Überqueren der Berge schnell abschwächt, besteht dennoch die Gefahr, dass die Region mit heftigen Regenfällen heimgesucht wird.

„Eine gefährliche Sturmflut wird voraussichtlich zu erheblichen Überschwemmungen an der Küste in der Nähe und südlich der Landung des Zentrums führen. In Küstennähe wird die Flut von großen und gefährlichen Wellen begleitet sein“, sagte das NHC.

Bereite dich darauf vor, gegen Lidia anzutreten

Die Behörden haben eine Hurrikanwarnung für Gebiete wie die pazifische Inselgruppe Islas Marias, die Binnenstadt El Roblito im Bundesstaat Nayarit und die Hafenstadt Manzanillo herausgegeben.

Präsident Andres Manuel Lopez Obrador sagte zuvor, dass Rettungskräfte in Alarmbereitschaft seien und rund 6.000 Armeeangehörige im Einsatz seien, um den Bewohnern zu helfen.

Um im Falle einer Überschwemmung Schäden zu verhindern, stellten Ladenbesitzer in Puerto Vallarta Sandsäcke an den Ladeneingängen auf Bild: Ulises Ruiz/AFP

In bestimmten Gebieten wurden Schulen geschlossen und die Behörden haben die Menschen angewiesen, Schutz zu suchen.

Behörden in der Nähe von Puerto Vallarta haben angekündigt, dass der Flughafen am Mittwoch bis 8 Uhr morgens (1400 GMT) geschlossen bleibt. Da sie mit Überschwemmungen rechneten, schützten die Ladenbesitzer in der Stadt ihre Läden auch mit Sandsäcken.

mfi/jsi (AP, AFP, Reuters)