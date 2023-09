CNN

Hurrikan Lee schwächte sich am Freitagmorgen leicht zu einem Sturm der Kategorie 4 ab, nachdem sich der Hurrikan an einem Tag mit historischer Geschwindigkeit zu einem starken Sturm der Kategorie 5 verstärkt hatte, der im Atlantik selten vorkommt.

Der Hurrikan bringt zerstörerische, maximale Dauerwindgeschwindigkeiten von 155 Meilen pro Stunde mit sich und breitet sich etwa 550 Meilen östlich der nördlichen Inseln unter dem Winde aus.

„Obwohl Lees aktuelle Intensität geringer ist als der Höhepunkt über Nacht, bleibt der Hurrikan sehr stark“, sagte das National Hurricane Center und wies darauf hin, dass in den nächsten Tagen mit weiteren geringfügigen Schwankungen der maximalen Winde zu rechnen sei.

Es wird erwartet, dass Lee Anfang nächster Woche ein schwerer Hurrikan über dem Südwestatlantik bleiben wird, obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, ob dieses System direkte Auswirkungen auf das US-Festland haben wird.

Lee, bei dem es sich am Donnerstag um einen Sturm der Kategorie 1 handelte, verstärkte sich in warmen Meeresgewässern mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und verdoppelte seine Windgeschwindigkeit innerhalb nur eines Tages.

Die Windstärke des Sturms nahm innerhalb von 24 Stunden um 85 Meilen pro Stunde zu, was laut dem NOAA-Forschungsmeteorologen John Kaplan zusammen mit Hurrikan Matthew die drittschnellste schnelle Intensivierung im Atlantik darstellte. Der monströse Hurrikan traf Haiti im Jahr 2016 und tötete Hunderte in dem karibischen Land, während er auch in Teilen des Südostens der USA verheerende Schäden anrichtete.

Gefährliche Brandungs- und Strömungen werden sich am Freitag über die nördliche Karibik ausbreiten und am Sonntag beginnen, das US-amerikanische Festland zu beeinträchtigen.

Das Zentrum von Lee wird an diesem Wochenende und Anfang nächster Woche nördlich der Inseln unter dem Winde, der Jungferninseln und Puerto Rico vorbeiziehen. Auf einigen dieser Inseln könnte es am Wochenende zu tropischen Stürmen sowie lebensgefährlichen Brandungs- und Strömungen kommen.

Lee traf eine seltene Stärke, die nur wenige Stürme jemals erreicht haben. Laut der Hurrikan-Datenbank der NOAA erreichen nur 2 % der Stürme im Atlantik die Stärke der Kategorie 5. Einschließlich Lee haben seit 1924 nur 40 Hurrikane der Kategorie 5 den Atlantik durchzogen.

Kategorie 5 ist die höchste Stufe auf der Hurrikan-Windgeschwindigkeitsskala und hat keine Höchstpunktzahl. Hurrikane erreichen dieses Niveau, wenn ihre anhaltenden Winde sie erreichen 157 Meilen pro Stunde oder höher. Ein Sturm mit 165 Meilen pro Stunde wie Lee fällt in die gleiche Kategorie wie Hurrikan Allen, der stärkste Hurrikan im Atlantik seit Beginn der Aufzeichnungen, der 1980 mit 190 Meilen pro Stunde seinen Höhepunkt erreichte.

Hurrikane benötigen die perfekte Mischung aus warmem Wasser, feuchter Luft und leichten Höhenwinden, um sich so stark zu verstärken, dass sie die Stärke der Kategorie 5 erreichen. Lee hatte all das, vor allem warmes Wasser inmitten des wärmsten Sommers aller Zeiten.

Laut David Zierden, Floridas staatlicher Klimatologe, liegen die Meeresoberflächentemperaturen in dem Teil des Atlantischen Ozeans, den Lee durchquert, um unglaubliche 2 Grad Celsius (3,6 Grad Fahrenheit) über dem Normalwert, nachdem sie in diesem Sommer auf „weit über Rekordniveaus“ gestiegen sind.

Das Erreichen der Stärke der Kategorie 5 ist im letzten Jahrzehnt häufiger geworden. Lee gehört seit 2016 zur 8. Kategorie 5, was bedeutet, dass 20 % dieser außergewöhnlich starken Hurrikane, die in der Hurrikan-Datenbank der NOAA verzeichnet sind, in den letzten sieben Jahren aufgetreten sind.

Der Atlantik ist nicht der einzige Ozean, der im Jahr 2023 einen gewaltigen Sturm hervorgebracht hat. In allen sieben Meeresbecken, in denen sich tropische Wirbelstürme bilden können, erreichte in diesem Jahr ein Sturm bisher die Stärke der Kategorie 5, darunter auch Hurrikan Jova, der im Osten den Status der Kategorie 5 erreichte Pacific Anfang dieser Woche.

Computermodelltrends für Lee haben gezeigt, dass der Hurrikan Anfang nächster Woche eine Wendung nach Norden nimmt. Aber wann genau diese Wende eintritt und wie weit West Lee bis dahin vordringen wird, wird eine große Rolle dabei spielen, wie nahe es an die USA herankommt.

Mehrere Steuerungsfaktoren an der Oberfläche und in den oberen Schichten der Atmosphäre werden bestimmen, wie nahe Lee der Ostküste kommt.

Ein Hochdruckgebiet über dem Atlantik, bekannt als Bermuda High, wird einen großen Einfluss darauf haben, wie schnell Lee umschlägt. Es wird erwartet, dass das Bermuda-Hoch bis ins Wochenende hinein sehr stark bleibt, was Lee auf seinem aktuellen West-Nordwest-Kurs halten und ihn etwas verlangsamen wird.

Wenn der Hochdruck nächste Woche nachlässt, kann Lee damit beginnen, nach Norden zu ziehen.

Sobald diese Wende nach Norden erfolgt, wird die Position des Jetstreams – starke Höhenwinde, die die Richtung der Flugbahn eines Hurrikans ändern können – Einfluss darauf haben, wie nah Lee auf die USA ausgerichtet ist.

Szenario: Raus in die See

Lee könnte Anfang nächster Woche schnell nach Norden abbiegen, wenn der Hochdruck deutlich nachlässt.

Wenn sich der Jetstream entlang der Ostküste bildet, wirkt er als Barriere, die Lee daran hindert, sich der Küste zu nähern. Dieses Szenario würde Lee weiter von der US-Küste fernhalten, könnte den Sturm jedoch näher an Bermuda heranführen.

Szenario: In der Nähe der Ostküste

Lee könnte langsamer nach Norden abbiegen, da der Hochdruck weiterhin robust ist und sich der Jetstream weiter landeinwärts über dem Osten der USA bildet. Dieses Szenario würde Teile der Ostküste, hauptsächlich nördlich der Carolinas, anfällig für eine viel nähere Annäherung von Lee machen.

All diese Faktoren müssen noch in den Fokus gerückt werden, und der Hurrikan ist noch mindestens sieben Tage davon entfernt, eine Bedrohung für die Ostküste darzustellen. Jegliche mögliche Auswirkungen auf die USA werden in den kommenden Tagen klarer werden, wenn sich der Lee nach Westen bewegt.