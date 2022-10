Hurrikan „Julia“ – tot und vermisst in Venezuela

Hurrikan Julia hat Nicaragua erreicht. (NOAA via AP / dpa / Uncredited)

Nach Angaben der Behörden werden mehr als 50 Bewohner vermisst. Betroffen ist die Stadt Las Tejerías, rund 50 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Caracas. Dort sind große Teile mit Schlamm bedeckt, nachdem der Sturm mehrere Flüsse über die Ufer treten ließ.

Hurrikan Julia traf mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde erstmals in Nicaragua auf Land. Das US National Hurricane Center warnte vor lebensbedrohlichen Sturzfluten und Schlammlawinen in der gesamten Region.

Diese Botschaft wurde am 10.10.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.