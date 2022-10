Hurrikan Ian wird zweitteuerster in der Geschichte der USA – Bericht

Der Sturm verursachte die schwersten Verluste aller jemals in Florida getroffenen Stürme und wurde landesweit nur von Katrina geschädigt

Hurrikan Ian war für versicherte Schäden zwischen 53 und 74 Milliarden US-Dollar verantwortlich, so die am Freitag veröffentlichten Daten des Modellierungsunternehmens RMS, das seine beste Schätzung für die Schäden des Sturms mit 67 Milliarden US-Dollar angab. Der Septembersturm war der teuerste Hurrikan in der Geschichte Floridas und der zweitteuerste, der jemals die USA getroffen hat.

Das National Flood Insurance Program könnte Verluste in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar durch Überschwemmungen und die Sturmflut im Zusammenhang mit dem Sturm der Kategorie 4 erleiden, erklärte das Unternehmen.

Während Sturmfluten Gebäude in Küstennähe wegrissen und sintflutartige Regenfälle das sumpfige Landesinnere Floridas in Rekordhöhe überschwemmten, schätzte RMS, dass Orkanwinde mit einer Geschwindigkeit von bis zu 240 km/h für den Löwenanteil des Schadens verantwortlich waren. Florida Power & Light warnte Kunden, dass sie für längere Zeit ohne Strom sein könnten. Eine Woche nach dem Sturm warteten noch rund 185.000 Kunden auf die Wiederherstellung der Stromversorgung.

Hurrikan Ian war auch einer der schlimmsten Stürme in Bezug auf seine menschlichen Kosten und forderte am Freitag mindestens 102 Todesopfer. US-Präsident Joe Biden behauptete, Ian könnte der „tödlichste” Sturm in der Geschichte Floridas in Bemerkungen, die er am Donnerstag gab, nachdem er einen “grössere Katastrophe“ im Staat.

Die Zerstörung durch den Hurrikan im letzten Monat wurde nur durch den Hurrikan Katrina in den Schatten gestellt, der New Orleans im Jahr 2005 verwüstete und Schäden in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar verursachte – das entspricht inflationsbereinigt 89,7 Milliarden US-Dollar. Während Katrina die USA im 21. Jahrhundert am tödlichsten traf und über 1.800 Menschenleben forderte, verblasste sie im Vergleich zum Großen Galveston-Hurrikan von 1900, der Berichten zufolge bis zu 8.000 Menschen tötete.

Bis Ian hatte kein anderer Sturm in der Geschichte auch nur annähernd Sachschäden verursacht, die mit denen von Katrina vergleichbar waren. Der zweitteuerste war der Hurrikan Ida im vergangenen Jahr, der nach Angaben des Insurance Information Institute Schäden in Höhe von 36 Milliarden US-Dollar verursachte.

Hurrikandaten, die vom Finanzdienstleistungsunternehmen Aon gesammelt wurden, deuten darauf hin, dass Stürme in den letzten Jahren teurer geworden sind, obwohl nicht sofort klar ist, ob dies daran liegt, dass das Wetter selbst strenger ist oder der Bau teurer ist und die Küsten mehr gebaut wurden. Insbesondere Florida verzeichnete während der Covid-19-Pandemie einen enormen Zustrom neuer Einwohner, als Familien vor strengeren Beschränkungen in Staaten wie New York und Kalifornien flohen, um in die vergleichbaren Freiheiten des Sunshine State zu gelangen.