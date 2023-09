Der US-Anwalt David Weiss hält am 6. September 2022 in New Castle, Delaware, eine Rede vor den Medien. Saquan Stimpson/Delaware News Journal/USA Today Network

Sonderermittler David Weiss steht wieder im Rampenlicht, nachdem er am Donnerstag bekannt gegeben hat, dass er Hunter Biden wegen Waffenbesitzes anklagt.

Der von Donald Trump ernannte US-Anwalt wurde letzten Monat zum Sonderermittler in den Ermittlungen gegen den Sohn von Präsident Joe Biden ernannt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Bundesanwalt.

Die Ernennung markierte eine weitere dramatische Entwicklung in der langjährigen Untersuchung gegen Hunter Biden, die 2018 begann und einst mehrere Finanz- und Geschäftsaktivitäten im Ausland betraf, die bis in die Zeit zurückreichten, als Joe Biden Vizepräsident war.

Generalstaatsanwalt Merrick Garland sagte, der Schritt sei auf Weiss‘ Antrag zurückzuführen, zum Sonderermittler ernannt zu werden – was ihm nun mehr Befugnisse einräumt als ein typischer US-Anwalt – sowie auf die „außergewöhnlichen Umstände“ dieses Falles und das „öffentliche Interesse“.

„Ich bin zuversichtlich, dass Herr Weiss seine Verantwortung unparteiisch und dringlich und im Einklang mit den höchsten Traditionen dieser Abteilung wahrnehmen wird“, sagte Garland.

Im Jahr 2018 bestätigte der Senat Weiss als US-Anwalt für den Bezirk Delaware. Zum Zeitpunkt seiner Nominierung fungierte er als amtierender US-Staatsanwalt für den Bezirk und war einer von neun Kandidaten, von denen Trump sagte, er teile seine „Vision, Amerika wieder sicher zu machen“.

Der gebürtige Philadelphianer ist Mitglied der Anwaltskammern in Delaware und Pennsylvania.

Als Absolvent der Washington University in St. Louis und der Widener University School of Law begann Weiss seine juristische Laufbahn 1984 als Gerichtsschreiber des Richters Andrew D. Christie am Obersten Gerichtshof von Delaware, wie aus seiner Biografie des Justizministeriums hervorgeht.

Im Anschluss an sein Referendariat verfolgte Weiss als stellvertretender US-Anwalt Gewaltverbrechen und Wirtschaftsdelikte, bevor er zur Kanzlei Duane Morris wechselte, wo er als Associate für Wirtschaftsstreitigkeiten tätig war und schließlich Partner wurde. Seiner Biografie zufolge war er später Chief Operating Officer und Senior Vice President bei The Siegfried Group, einem Finanzdienstleistungsunternehmen.

Ab 2007 fungierte er als erster stellvertretender US-Anwalt.

Die Ermittlungen von Weiss gegen Hunter Biden wurden in der Biden-Regierung fortgesetzt, was Garland dazu veranlasste, während einer Anhörung im Senatsausschuss im März zu betonen, dass er sich nicht in die Ermittlungen einmischen würde. Weiss, bekräftigte er damals, habe „die volle Befugnis“, die Ermittlungen durchzuführen und bei Bedarf eine andere Gerichtsbarkeit einzuschalten.

Lesen Sie mehr über den Sonderberater.