Hunter Biden verklagt den ehemaligen Overstock-Chef wegen Verleumdung

Hunter Biden verklagt Patrick Byrne, den ehemaligen CEO des Online-Händlers Overstock, wegen Verleumdung und behauptet, Byrne, ein erbitterter ehemaliger Verbündeter von Präsident Trump, habe falsche Aussagen gemacht, in denen behauptet wurde, Biden habe Bestechungsgelder vom Iran angestrebt.

Die Klage, die am Mittwoch im Central District of California eingereicht wurde, wirft Byrne vor, im vergangenen Juni falsche Aussagen veröffentlicht zu haben, wonach Biden sich im Herbst 2021 an die iranische Regierung gewandt und seinem Vater, Präsident Biden, angeboten habe, 8 Milliarden US-Dollar „freizugeben“. Iranische Gelder werden im Austausch für 800 Millionen US-Dollar auf ein Konto überwiesen.

Byrne erklärte angeblich, dass der jüngere Biden der iranischen Regierung gesagt habe: „Wenn Sie diesen Deal mit uns machen, wird das andere Verhandlungen, die kürzlich zwischen uns begonnen haben, erleichtern“, heißt es in der Klageschrift.

Damals der ehemalige CEO von Overstock hat diese Aussagen auf X erneut veröffentlichtfrüher bekannt als Twitter, am 8. Oktober, etwa einen Tag nachdem die militante Gruppe Hamas einen blutigen Überfall auf Israel gestartet hatte, bei dem mehr als 1.400 Menschen ums Leben kamen, heißt es in der Klageschrift.

Die Anwälte von Hunter Biden argumentierten, Byrnes Posts vom 8. Oktober deuteten an, dass „angeblich kriminelle und korrupte Handlungen des Sohnes des Präsidenten zu den Terroranschlägen der Hamas beigetragen hätten“ und dass Biden ein „wesentlicher Faktor“ bei der jüngsten Gewalt und dem Krieg im Nahen Osten sei.

„Diese diffamierenden Aussagen von Byrne sind nicht nur falsch und nicht nur böswillig – sie sind völlig empörend“, schrieben die Anwälte von Hunter Biden. „Byrne weiß, dass seine Aussagen unbegründet sind und hat sie dennoch veröffentlicht und erneut veröffentlicht, und er verbreitet seine Lügen weiterhin an jeden, der zuhört, einschließlich seiner Hunderttausenden von Social-Media-Followern.“

Byrne reagierte in den sozialen Medien auf die Klage: Schreiben auf X, „Hunters Klage gegen mich (meine Interpretation): ‚Jetzt, wo ich Papas Justizministerium unter Kontrolle habe … lasst uns Byrne mit einer Klage + Schweigebefehl zum Schweigen bringen.‘ Viel Glück damit. PS Hunter, mein erster Zeuge ist ein 35-jähriger Bundesagent, der bezeugen wird, dass ich die Wahrheit gesagt habe und das FBI sie bestätigt hat.“

Byrne wurde 2021 auch von Dominion-Wahlsystemen wegen Vorwürfen verklagt, er habe falsche Behauptungen über die Wahl 2020 aufgestellt, als er erklärte, die Maschinen des Unternehmens seien manipuliert worden, um Stimmen zugunsten von Präsident Biden und gegen den ehemaligen Präsidenten Trump auszutauschen.

Die Klage am Mittwoch kam am selben Tag, an dem Hunter Biden und sein Onkel James Biden im Rahmen der Amtsenthebungsuntersuchung der Republikaner des Repräsentantenhauses gegen den Präsidenten vom Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaftspflicht des Repräsentantenhauses vorgeladen wurden.

Der Aufsichtsausschuss hat zusammen mit dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses in den letzten Monaten die Zeit von Hunter Biden im Vorstand eines ukrainischen Energieunternehmens untersucht, während sein Vater Vizepräsident war. Der Gesetzgeber versucht herauszufinden, ob Präsident Biden oder Mitglieder seiner Familie direkt finanziell von Hunters Auslandsgeschäften profitiert haben.

Die Klage gegen Byrne ist die jüngste in einer Fortsetzung der Klagen von Hunter Biden, von denen sich die meisten auf die Kontroverse um eine angeblich ihm gehörende Laptop-Festplatte beziehen, die er angeblich in einer Computerreparaturwerkstatt in Delaware zurückgelassen hat.

Der Inhalt des Laptops geriet ins Blickfeld, nachdem im Oktober 2020 ein Artikel der New York Post veröffentlicht wurde, in dem es um E-Mails ging, in denen angebliche Treffen zwischen Präsident Biden, dem damaligen Vizepräsidenten, dem Sohn des Präsidenten und ukrainischen Wirtschaftsführern detailliert beschrieben wurden.

Im vergangenen September verklagte Hunter Rudy Giuliani wegen der „vollständigen Vernichtung“ seiner digitalen Privatsphäre und Daten im Zusammenhang mit der Beteiligung des ehemaligen Bürgermeisters an der Verbreitung von Informationen, von denen er behauptete, sie stammten von Bidens Laptop.

Nur wenige Wochen vor dieser Klage verklagte Hunter den ehemaligen Berater der Trump-Regierung, Garrett Ziegler, wegen seiner angeblichen Rolle bei der Verbreitung peinlicher privater E-Mails und Fotos von einem Laptop, von dem Ziegler behauptete, er gehöre dem Sohn des Präsidenten.

Im März verklagte Hunter Biden den Besitzer einer Computerreparaturwerkstatt, der seiner Meinung nach den Inhalt eines Laptops verteilt hatte, den er in seinem Geschäft in Delaware zurückgelassen hatte.