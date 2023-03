De zoon van de Amerikaanse president beschuldigde de winkeleigenaar ervan inbreuk te maken op zijn privacy door informatie op zijn computer te verspreiden

Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, heeft vrijdag een tegenzaak aangespannen tegen de eigenaar van de laptopreparatiewerkplaats in Delaware, waar hij naar verluidt zijn ‘laptop uit de hel’ heeft achtergelaten en beweerde inbreuk op de privacy te hebben gemaakt – maar nog steeds niet toegeeft dat de laptop eigenlijk van hem is .

Mac Shop-eigenaar John Paul Mac Isaac kopieerde en deelde de privégegevens van Biden zonder zijn toestemming voor persoonlijk en commercieel gewin, beweert de tegenpartij, die de computerreparateur beschuldigde van zes aanklachten wegens inbreuk op de privacy. De advocaten van Biden eisen een juryrechtspraak, schadevergoeding en schadevergoeding en de teruggave van alle gegevens van Biden die nog in het bezit zijn van Mac Isaac of iemand met wie hij deze heeft gedeeld.

Biden had een “redelijke verwachting van privacy” met betrekking tot de inhoud van zijn computer gedurende een volledig jaar nadat deze bij de Mac Shop was gedropt, betoogt de tegenpartij, daarbij verwijzend naar de staatswet van Delaware. Terwijl een reparatie machtigingsformulier “naar verluidt ondertekend door meneer Biden” overeengekomen om na 90 dagen afstand te doen van alle claims van verlies of schade, wijst de indiening erop dat Mac Isaac aanvankelijk zei dat hij niet wist wie de computer had afgeleverd.









Volgens zijn eigen boek heeft Mac Isaac ook niet eens 90 dagen gewacht voordat hij zich in de gegevens verdiepte, waarin hij beschrijft hoe hij toegang kreeg tot beelden van Biden die zich bezighielden met seksuele handelingen en drugsgebruik waardoor hij “ongemakkelijk.”

Zelfs als de laptop als formeel verlaten zou kunnen worden beschouwd, vervolgt de rechtszaak, zou Mac Isaac technisch gezien alleen de computer zelf in bezit hebben en niet de gegevens die erop zijn opgeslagen.

Mac Isaac klaagde Biden, samen met voormalig hoofd van de House Intelligence Committee, Adam Schiff (D-California), CNN en Politico, eerder deze maand aan wegens smaad.

De tegenzaak van Biden stelt dat de opmerkingen als lasterlijk werden beschouwd – zijn openbare verklaringen die de belastende gegevens op de “laptop uit de hel” zou kunnen zijn gehackt of fysiek zijn gestolen door Russische agenten – heeft de computerreparatiewerkplaats of de eigenaar niet genoemd en kwalificeert daarom niet als laster.

De presidentiële telg ging ook in de aanval tegen Rudy Giuliani, een voormalig adviseur van president Donald Trump, voormalig Trump-campagneleider Steve Bannon en verschillende anderen, waarbij hij de National Security Division van het ministerie van Justitie inschakelde om te jagen op schendingen van de federale wetgeving in de genoemde partijen. ‘ kopiëren en delen van “Biden’s persoonlijke computergegevens.”

Ondertussen worden meerdere familieleden en medewerkers van Biden onderzocht door de House Oversight Committee wegens het aannemen van betalingen van Chinese bedrijven in ruil voor ongedefinieerde diensten.