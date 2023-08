Die Ankündigung von Generalstaatsanwalt Merrick Garland am Freitag, dass er einen Sonderermittler für die Hunter-Biden-Untersuchung ernannt habe, war – wie der Chefkorrespondent des New York Times feststellte – wahrscheinlich das Letzte, was das Weiße Haus sehen wollte.

Peter Baker bezog sich auf eine Einigung, die Hunter Biden im Juni mit Bundesanwälten wegen Steuerhinterziehung und Waffenbesitz geschlossen hatte, und schrieb, dass Präsident Joe Biden, sein Vater, „gehofft hatte, dass die Einigung es ihnen ermöglichen würde, diese Angelegenheit hinter sich zu lassen.“ Ausmaß, selbst in dem Wissen, dass die Republikaner auf dem Hügel die Ermittlungen fortsetzen würden.

Allerdings mache die Ernennung des Sonderermittlers, schrieb Baker in seinem Blog, „jetzt deutlich, dass Hunters Anliegen weiterhin im Mittelpunkt stehen werden, während sich der Wahlkampf 2024 aufheizt.“

Und während die Ermittlungen gegen Hunter Biden den Präsidenten möglicherweise auf unbestimmte Zeit beschäftigen werden, bleibt unklar, wie politisch schädlich dies sein könnte.

Republikaner suchen nach „rauchenden Waffen“

„Ich würde es als Kopfschmerzen bezeichnen“, sagte Papst „Mac“ McCorkle, ein ehemaliger demokratischer Berater und Professor an der Sanford School of Public Policy der Duke University in Durham, North Carolina. „Aber immer mit der Möglichkeit, dass es noch schlimmer werden könnte.“

Was noch schlimmer sein könnte, sagte er, wäre, wenn neue Beweise irgendeinen Zusammenhang mit dem Präsidenten und der Operation seines Sohnes belegen würden.

„Bisher haben die Republikaner intensiv nach solchen rauchenden Waffen gesucht und nur zweideutige Dribblings und Eintönigkeiten gefunden“, sagte McCorkle.

Die Ernennung eines Sonderstaatsanwalts mag wie ein politisches Geschenk für die Republikaner erscheinen, das der Kontroverse um Hunter Biden, die ihrer Meinung nach seit Jahren ignoriert wurde, Legitimität verleiht.

David Weiss, der 2018 gezeigte US-Anwalt für Delaware, wurde am Freitag zum Sonderermittler in der Hunter Biden-Untersuchung ernannt. Weiss hatte die Finanz- und Geschäftsbeziehungen des Sohnes des Präsidenten untersucht. (Suchat Pederson/The News Journal/The Associated Press)

Doch die Ernennung von David Weiss, dem US-Staatsanwalt für Delaware, der die Finanz- und Geschäftsbeziehungen des Sohnes des Präsidenten untersucht hatte, zum Sonderermittler wurde von einigen Republikanern scharf kritisiert. Weiss stand im Mittelpunkt von Hunter Bidens Plädoyer-Deal – ein Deal, der nach Ansicht einiger Republikaner ihm eine Vorzugsbehandlung verschaffte, bevor er schließlich scheiterte.

„Wenn Weiss den Sweetheart-Deal ausgehandelt hat, der nicht genehmigt werden konnte, wie kann man ihm dann als Sonderermittler vertrauen?“ Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ein Republikaner, postete auf X, früher bekannt als Twitter.

McCarthy fügte hinzu, dass das Justizministerium „nicht dazu missbraucht werden darf, Untersuchungen des Kongresses zu behindern oder die Korruption der Familie Biden reinzuwaschen“.

Die Ankündigung von Garland erfolgt, da Joe Bidens möglicher Rivale um die Präsidentschaft im Jahr 2024, der frühere Präsident Donald Trump, in drei separaten Anklagen strafrechtlich verfolgt wird, sowie in einer möglichen vierten Anklage wegen angeblicher Wahleinmischung in Georgia.

US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland kommt am Freitag zu einer Rede im Justizministerium in Washington, D.C. (Stephanie Scarbrough/The Associated Press)

„Die Republikaner versuchen verzweifelt, die Ergebnisse wegen all der Probleme des ehemaligen Präsidenten Trump möglichst auszugleichen“, sagte McCorkle.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben ihre eigenen Ermittlungen zu den Geschäftsbeziehungen von Hunter Biden, einschließlich Auslandszahlungen, eingeleitet. Den Republikanern fällt es schwer, die Arbeit des Sohnes mit seinem Vater in Verbindung zu bringen. Bisher konnten sie keine Beweise für ein Fehlverhalten vorlegen.

„Solange es in diesem Bereich bleibt, wird es Biden Kopfschmerzen bereiten, aber nichts, was ihn wirklich bedrohen könnte“, sagte McCorkle.

„Aber die Republikaner werden ihr Bestes tun, um die Biden-Geschichte am Leben zu erhalten, unabhängig davon, wie dürftig sie im Hinblick auf eine tatsächliche direkte Beteiligung an Joe Biden sein mag.“

ANSEHEN | Die Hunter-Biden-Affäre: Epischer Skandal oder Nichts-Burger? Die Hunter-Biden-Affäre: Epischer Skandal oder Nichts-Burger? Je nachdem, wo man im politischen Spektrum landet, handelt es sich bei der Kontroverse um den Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter, entweder um einen der größten Korruptionsskandale in der amerikanischen Geschichte oder um einen Witz der rechten Partei. Alex Panetta von CBC erklärt, was wir wissen, was wir nicht wissen und was als nächstes kommt.

Ablenkung für Joe Bidens Wahlkampf

Dennoch sei die Ankündigung vom Freitag „eine unwillkommene Entwicklung“ für das Biden-Team, sagte Jim Merrill, der während seiner Präsidentschaftskandidatur 2016 als leitender Berater und Berater von Senator Marco Rubio und als Wahlkampfmanager für die Kampagne von Senator Mitt Romney in New Hampshire fungierte als er für das Präsidentenamt kandidierte.

„Wir wissen einfach noch nicht, was dabei herauskommen wird“, sagte er. „Wie wir wissen, gab es vor ein paar Wochen eine Einigung, die nun außer Kraft gesetzt wurde und dazu beigetragen hätte, dieses Thema vom Tisch zu nehmen. Ich denke also, dass es ein Problem ist. Und wir wissen nur noch nicht, wie groß es ist.“ „

Präsident Joe Biden wird am Donnerstag im George E. Wahlen Department of Veterans Affairs Medical Center in Salt Lake City gezeigt. Den Republikanern fällt es schwer, die Arbeit von Hunter Biden mit seinem Vater in Verbindung zu bringen. (Alex Brandon/The Associated Press)

Es sei auch eine große Ablenkung für Joe Bidens Wahlkampf, sagte Merrill, und ein Problem, das sein Team beschäftigen könnte, während es darum kämpft, diese Geschichten zu bewältigen.

Lori Cox Han, Professorin für Politikwissenschaft an der Chapman University in Orange, Kalifornien, sagte, ihr Rat an den Präsidenten sei, zu sagen, dass er seinen Sohn unterstütze und keinen weiteren Kommentar abzugeben.

Während die Ankündigung eines Sonderermittlers sicherlich eine bedeutende Entwicklung sei, könnte sie am Ende tatsächlich Joe Biden helfen, sagte sie.

„Wenn es auf die eine oder andere Weise gelöst wird, denke ich, dass das jetzt politisch das Beste für Biden sein wird – sowohl für das Weiße Haus als auch für seinen Wiederwahlkampf“, sagte sie. „Und ich denke, in gewisser Weise ist es im besten Interesse aller.“

Todd Belt, Professor und Programmdirektor an der Graduate School of Political Management der George Washington University in Washington, D.C., sagte, wenn Garland Weiss‘ Antrag auf Ernennung zum Sonderermittler abgelehnt hätte, „hätte das für Joe Biden wirklich schlecht ausgesehen“, wer würde das tun? wurde vorgeworfen, das Justizministerium zu politisieren.

„Das gibt Joe Biden also tatsächlich den Vorwand, zu zeigen, dass er das Justizministerium nicht politisiert“, sagte er.