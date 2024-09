Hungarian Darts Trophy live im TV, Stream und Ticker

Vier deutsche Profis stehen in der zweiten Runde der Hungarian Darts Trophy in Budapest. Vor Gabriel Clemens wartet eine harte Aufgabe. SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV.

Die zweite Runde der Hungarian Darts Trophy 2024 ist für Samstag geplant. SPORT1 überträgt das Event bis Sonntag live im Free-TV, im SPORT1 App sowie ausgewählte Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de.

Hungarian Darts Trophy LIVE im TV, Stream & Liveticker

Darts: Gabriel Clemens gegen Luke Humphries

Gleich vier deutsche Spieler sind am Samstag im Einsatz. Im ersten Match des Tages schlug Ricardo Pietreczko den Niederländer Niels Zonneveld mit 6:5. Später am Nachmittag unterlag Florian Hempel ganz knapp Daryl Gurney (5:6) und Martin Schindler überstand einen Thriller gegen Jim Williams (6:5).

Das Highlight aus deutscher Sicht gibt es dann in der Abendsession, wenn Gabriel Clemens auf Weltmeister Luke Humphries trifft. Der „German Giant“ feierte am Freitag in der ersten Runde einen dominanten 6:1-Sieg gegen Dirk van Duijvenbode. Vor knapp zwei Wochen hatte sich Clemens bereits gegen einen Topstar durchgesetzt, als er Michael van Gerwen bei der Flanders Darts Trophy besiegte.

Wer kann Dave Chisnall stoppen?

Dave Chisnall geht als Titelverteidiger der Hungarian Darts Trophy in Budapest an den Start. Kann er beim elften von 13 Turnieren der PDC European Tour 2024 erneut ganz vorne landen? Der Engländer hat in diesem Jahr bereits zwei Turniere gewonnen und führt damit das Tour-Ranking an. Im vergangenen Jahr triumphierte „Chizzy“ gegen den späteren Weltmeister Luke Humphries.

In Budapest wird das Turnier bis zum Viertelfinale im Format „Best of 11 Legs“ gespielt, d. h., man muss sechs Legs gewinnen, um zu gewinnen. Die Halbfinals und Finals werden im Format „Best of 13“ bzw. „Best of 15 Legs“ gespielt.

Hungarian Darts Trophy: Zeitplan für Samstag

Samstag, 21. September 2024, 19 bis 23 Uhr (2. Runde – Best of 11 Legs)

Danny Noppert – Nathan Aspinall

Damon Heta – Peter Wright

Dave Chisnall – Jonny Clayton

Gerwyn Price – Wessel Nijman

Ross Smith – Raymond van Barneveld

Luke Humphries – Gabriel Clemens

Michael van Gerwen – Martin Lukeman

Rob Cross – Andrew Gilding

Ergebnisse der Vormittagssitzung:

Samstag, 21. September 2024, 13 bis 17 Uhr (2. Runde – Best of 11 Legs)