Hunderte von Twitter-Mitarbeitern kündigen nach dem „Hardcore“-Ultimatum von Elon Musk

Die erneute Säuberung der Reihen von Twitter erfolgt, nachdem Musk kürzlich Dutzende von Mitarbeitern entlassen hat, die ihn in Tweets und internen Nachrichten kritisiert oder verspottet haben. Musk setzte dann eine Frist von 17:00 Uhr ET am Donnerstag für alle Mitarbeiter, um im Google-Formular mit „Ja“ zu antworten, wenn sie für das bleiben wollen, was er „Twitter 2.0“ nennt; Andernfalls wäre heute ihr letzter Arbeitstag und sie würden eine Abfindung erhalten. Nach Ablauf der Frist begannen schnell Hunderte von Mitarbeitern, Abschiedsbotschaften und Gruß-Emojis in Twitters Slack zu posten und zu verkünden, dass sie Musks Ultimatum abgelehnt hatten.