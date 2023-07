Das National War Memorial in der Innenstadt von St. John’s ist am 1. Juli Gastgeber der jährlichen Memorial Day-Zeremonie. (Darrell Roberts/CBC News)

Am Samstagmorgen säumten Menschenmassen die Straßen in der Innenstadt von St. John’s, um an die gefallenen Soldaten der Provinz im Ersten Weltkrieg zu erinnern.

Während der Rest des Landes den 1. Juli als Canada Day feiert, erkennen Neufundland und Labrador das Datum auch als Memorial Day an, um den Jahrestag der Schlacht von Beaumont-Hamel zu würdigen.

Die Schlacht gilt als einer der folgenreichsten Momente sowohl für das Royal Newfoundland Regiment als auch für Neufundland und Labrador insgesamt. Am 1. Juli 1916 wurden mehr als 700 Soldaten des Neufundland-Regiments getötet oder verwundet.

Die Veranstaltung am Samstag umfasste Blaskapellen, Reden und Kränze, die von Nachkommen der Soldaten niedergelegt wurden. Bei der jährlichen Zeremonie am National War Memorial wurden auch Veteranen und gefallene Soldaten anderer Kriege geehrt.

Eine Reihe von Militärbeamten waren anwesend, darunter der derzeitige US-Vorsitzende des Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley, dessen Urgroßvater während ihrer Zeit in Galipoli im Neufundland-Regiment diente. Milley gilt als Amerikas ranghöchster Militäroffizier und als wichtigster Militärberater des Präsidenten, des Verteidigungsministers und des Nationalen Sicherheitsrats.

Für viele der Anwesenden ist es ein Tag mit großer persönlicher Bedeutung.

Neil Harvey sagt, dass der Memorial Day für ihn sowohl als Veteran als auch als Sohn eines Veteranen sehr wichtig ist. (Sarah Blackmore/CBC News)

„Ich denke an all die Menschen, die in Beaumont-Hamel gestorben sind“, sagte Neil Harvey, dessen Vater damals im Regiment diente und wegen einer Krankheit nur knapp verpasste, nach Beaumont-Hamel zu gehen.

„Das hätte leicht mein Vater sein können.“

Harvey diente ebenfalls 18 Jahre lang im Regiment und erreichte den Rang eines Obersten.

„Ich habe einen Großonkel, der im Ersten Weltkrieg starb“, sagte Dawn Pollard, eine der vielen Menschen, die sich entlang der Water Street zur Zeremonie versammelten.

„Er ist irgendwo in Belgien begraben und ich frage mich oft, ob man seine sterblichen Überreste jemals finden und nach Neufundland zurückbringen wird.“

Sie sagte, es sei wichtig, dass die Menschen auch in einem zeitgenössischen Kontext über Kriege nachdenken.

„Die Menschen sollten nicht nur an den Ersten Weltkrieg denken, sondern auch an das, was heute passiert, den Krieg in der Ukraine“, sagte sie.

Hunderte versammelten sich, um während der Memorial Day-Zeremonie im National War Memorial in St. John’s der gefallenen Soldaten zu gedenken. (Darrell Roberts/CBC News)

„Der 1. Juli ist ein Tag der Trauer in Neufundland, aber auch ein Tag des Feierns in Kanada“, sagte Pollard. „Was für ein Glück wir haben, in Kanada zu sein und die Freiheit zu haben, die wir haben.“

Veteran David Moore teilte eine ähnliche Meinung.

„Was für ein Glück wir wirklich haben, in diesem Land zu leben und die Freiheiten zu haben, die wir haben, die Dinge zu tun, die wir tun, und unser Leben so zu genießen, wie wir es leben, dank dieser Menschen“, sagte er.

Moore diente insgesamt 30 Jahre und sein Vater war ebenfalls Veteran zweier Kriege.

Karl Snow, ein Vertreter der Royal Oak Orange Lodge in St. John’s, sagt, dass der Tag für die Lodge von besonderer Bedeutung sei, da viele ihrer Mitglieder während Beaumont-Hamel getötet oder verletzt wurden. (Sarah Blackmore/CBC News)

Karl Snow, ein Vertreter der Royal Oak Orange Lodge in St. John’s, sagte, es sei auch wichtig, an die anderen Soldaten zu erinnern, die während der Somme-Offensive starben.

„Als Neufundländer ist es sehr wichtig, heute hervorzutreten und zu respektieren, was sie für uns getan haben.“

