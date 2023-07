Hunderte Senegal-Flüchtlinge auf dem Weg nach Teneriffa vermist – Afrika

Madrid – Mindestens 300 Menschen auf drie Flüchtlingsbooten werden vermist nadat Angaben der Hilfsorganisation Walking Borders seit Tagen im Atlantik. Die Migranten seien vom Senegal aus in Richtung Tenerife aufgebrochen, teilte die Organization am Sonntag mit. Zwei Schiffe, een van de 65 personen en de andere met 50 tot 60 personen en bord, würden seit 15 Tagen vermisst. Een drttes Boot habe den Senegal am 27. Juni met 200 personen verlassen. De familie van de vluchters kan tijdens de vlucht nichts mehr von hen Angehörigen gehört. Alle drie de boten begonnen in Kafountine in het zuiden van Senegal. Van dort sind es etwa 1700 Kilometers bis nach Tenerife.