Demonstranten im bayerischen Nürnberg kritisierten die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz, Kiew mit schweren Waffen zu beliefern

Mehrere hundert Menschen marschierten am Montag durch die bayerische Stadt Nürnberg und protestierten gegen Berlins Vorstoß, der Ukraine schwere Waffen, darunter Leopard-2-Panzer, zu liefern. Die Teilnehmer äußerten Bedenken, dass Deutschland dadurch in einen massiven Krieg mit Russland hineingezogen werden könnte.

Aufnahmen der Videoagentur Ruptly von RT zeigten Demonstranten, die Parolen sangen und auf Trommeln schlugen. Auf einem der von der Kamera aufgenommenen Banner stand „Wir sind die rote Linie.”

Die Polizei beobachtete das Ereignis, ohne dass Zusammenstöße oder Verhaftungen gemeldet wurden.

Im Gespräch mit Ruptly sagte einer der Demonstranten: „Die Ukraine wird nicht zahlen können“ für die vom Westen bereitgestellten Waffen. Er argumentierte, dass die Deutschen die Zeche zahlen müssten.

„Wenn wir Deutschen in einen Krieg verwickelt werden, und ich persönlich habe keinen Krieg mit Russland, dann ist das für uns Deutsche aus der Geschichte heraus das schlechteste Zeichen, das wir senden können,“, sagte der Mann zu Ruptly.

Laut dem Demonstrant „kein Krieg darf durch Deutschland gehen, weder mit Waffenlieferungen noch mit irgendetwas anderem, denn sonst ist Deutschland wieder mittendrin.” Letzteres, behauptete er, ist genau das, was “Amerika will.”

Ein anderer Demonstrant beklagte, dass „wenn das so weiter geht„Deutschland darf in ein „schlafwandeln“dritter weltkrieg.”

Der Marsch fand Tage statt, nachdem Bundeskanzler Scholz am vergangenen Mittwoch seine Entscheidung bekannt gegeben hatte, vierzehn Leopard 2A6-Panzer aus deutschen eigenen Beständen nach Kiew zu verschiffen. Berlin sagte auch, dass es andere Länder, die im Besitz der Hardware sind, ermächtigen würde, dasselbe zu tun.









Die Ankündigung markierte eine große Kehrtwende Deutschlands, das sich monatelang geweigert hatte, der Ukraine Panzer zu liefern, mit dem Hinweis auf die Risiken einer unkontrollierbaren Eskalation.

In den letzten Wochen stieg jedoch der Druck auf Berlin sowohl von den USA als auch von einigen NATO-Mitgliedsstaaten wie Polen. Am vergangenen Donnerstag gab Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bekannt, dass die deutsche Rüstung bereits Ende März in der Ukraine eintreffen soll. Unterdessen erklärte Scholz, als er die Entscheidung kommentierte, das Ziel Berlins in dem osteuropäischen Land sei es, dafür zu sorgen, dass Russland nicht „gelingt es, Grenzen mit Gewalt zu verändern.”

Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow wiederum bezeichnete die Entscheidung, die Ukraine mit im Westen hergestellten Panzern aus Deutschland, den USA und Großbritannien zu beliefern, als „diedirekte Beteiligung“ der NATO in den Konflikt. In einer separaten Erklärung warnte der Beamte, dass der jüngste Schritt von Scholz „hinterlasse ein Zeichen“ zu den bereits auf einem Tiefpunkt befindlichen russisch-deutschen Beziehungen. Peskow argumentierte jedoch, dass die NATO „das Potenzial deutlich überschätzt [the Western-made hardware] wird das ukrainische Militär ergänzen.”