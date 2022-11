Hunderte fliehen aus dem ukrainischen Cherson, um der „wahren Hölle“ des russischen Beschusses zu entkommen

Auf der Flucht vor Beschuss strömten am Samstag Hunderte Zivilisten aus der südukrainischen Stadt, deren Rückeroberung sie wenige Wochen zuvor gefeiert hatten.

Die Flucht Hunderter aus Cherson geschah, als das Land den Millionen von Ukrainern huldigte, die in einer Hungersnot in der Stalin-Ära ums Leben kamen – und sicherzustellen versuchte, dass Russlands Krieg in der Ukraine nicht andere weltweit seiner lebenswichtigen Lebensmittelexporte beraubt.

Eine Reihe von Lastwagen, Lieferwagen und Autos, von denen einige Anhänger ziehen oder Haustiere und andere Habseligkeiten transportieren, erstreckte sich über einen Kilometer oder mehr am Rande der Stadt Cherson.

Tage des intensiven Beschusses durch russische Streitkräfte lösten einen bittersüßen Exodus aus: Viele Zivilisten waren froh, dass ihre Stadt zurückerobert worden war, beklagten aber, dass sie nicht bleiben konnten.

„Es ist traurig, dass wir unser Zuhause verlassen“, sagte Yevhen Yankov, als ein Lieferwagen, in dem er saß, zentimeterweise vorrückte.

„Jetzt sind wir frei, aber wir müssen weg, weil es Granaten gibt und es unter der Bevölkerung Tote gibt.“

„Alles stand in Flammen“

Svitlana Romanivna streckte ihren Kopf von hinten heraus und fügte hinzu: „Wir sind durch die Hölle gegangen. Unsere Nachbarschaft brannte, es war ein Albtraum. Alles stand in Flammen.“

Ein beschädigtes Haus in Dnipro, Ukraine, ist am Samstag nach einem russischen Raketenangriff abgebildet. (Mikola Synelnykow/Reuters)

Emilie Fourrey, Koordinatorin des Notfallprojekts der Hilfsgruppe Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine, sagte, eine Evakuierung von 400 Patienten der psychiatrischen Klinik von Kherson, die sich in der Nähe sowohl eines Elektrizitätswerks als auch der Front befindet, habe am Donnerstag begonnen und werde fortgesetzt die kommenden Tage.

Cherson war eine von vielen Städten, die in den letzten Tagen einem heftigen Angriff russischer Artillerie und Drohnenangriffen ausgesetzt waren, wobei der Beschuss dort besonders intensiv war. An anderer Stelle zielte das Sperrfeuer weitgehend auf die Infrastruktur ab, obwohl zivile Todesfälle gemeldet wurden. Reparaturteams im ganzen Land bemühten sich am Samstag, die zerstörten Wärme-, Strom- und Wasserversorgungssysteme wiederherzustellen.

In der Hauptstadt Kiew leitete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen arbeitsreichen Tag der Diplomatie, empfing mehrere Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu Treffen und veranstaltete einen „Internationalen Gipfel zur Ernährungssicherheit“, um Ernährungssicherheit und landwirtschaftliche Exporte aus dem Land zu erörtern.

Die Ministerpräsidenten von Belgien, Polen und Litauen sowie der Präsident von Ungarn waren anwesend, und viele andere nahmen per Video teil.

„Die Ukraine weiß, was Hunger ist“

Der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal sagte, die Ukraine habe – trotz ihrer eigenen finanziellen Enge – 900 Millionen Griwna (24 Millionen US-Dollar) für den Kauf von Mais für den Jemen, den Sudan, Kenia und Nigeria bereitgestellt.

UHR | Wladimir Putin versucht, die zunehmende Kritik an der Invasion in der Ukraine abzuwehren: Wladimir Putin versucht, die zunehmende Kritik an der Invasion in der Ukraine abzuwehren Der russische Präsident Wladimir Putin traf sich mit einer handverlesenen Versammlung von Militärmüttern, um die wachsende Kritik an seinem jüngsten Truppeneinsatz in der Ukraine abzuwehren.

„Die Ukraine weiß, was Hunger ist, und wir wollen nicht, dass im 21. Jahrhundert noch einmal Menschen wegen Russlands und seiner unmenschlichen Methoden sterben“, wurde er von der Nachrichtenagentur Interfax zitiert.

Die Erinnerung an Lebensmittelvorräte kam zur rechten Zeit: Die Ukrainer feierten den 90. Jahrestag des Beginns der „Holodomor“ oder Großen Hungersnot, die in zwei Jahren mehr als 3 Millionen Menschen tötete, als die Sowjetregierung unter Diktator Josef Stalin Lebensmittel und Getreidevorräte beschlagnahmte und viele Ukrainer deportiert.

Bundeskanzler Olaf Scholz markierte die Gedenkfeier, indem er Parallelen zu den Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine auf die Weltmärkte zog. Die Exporte aus der Ukraine wurden im Rahmen eines von den Vereinten Nationen vermittelten Abkommens wieder aufgenommen, blieben aber immer noch weit hinter dem Vorkriegsniveau zurück, was die globalen Preise in die Höhe trieb.

„Heute stehen wir einig darin, dass Hunger nie wieder als Waffe eingesetzt werden darf“, sagte Scholz in einer Videobotschaft.

„Deshalb können wir nicht tolerieren, was wir gerade erleben: Die schlimmste globale Ernährungskrise seit Jahren mit verheerenden Folgen für Millionen Menschen – von Afghanistan bis Madagaskar, von der Sahelzone bis zum Horn von Afrika.“

Er sagte, Deutschland werde mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen weitere 15 Millionen Euro für weitere Getreidelieferungen aus der Ukraine bereitstellen.

Scholz spricht, als eine parteiübergreifende Gruppe von Gesetzgebern in Deutschland versucht, nächste Woche eine parlamentarische Resolution zu verabschieden, die die Hungersnot der 1930er Jahre als „Völkermord“ anerkennen würde.

Im vergangenen Jahr lieferten die Ukraine und Russland rund 30 Prozent des weltweit exportierten Weizens und Gerste, 20 Prozent des Mais und über 50 Prozent des Sonnenblumenöls, so die UNO.

Kiewer Wasserversorgung wiederhergestellt

In einem Beitrag im sozialen Netzwerk Telegram am Samstag sagte der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, mehr als 3.000 Spezialisten für ein lokales Versorgungsunternehmen arbeiteten weiterhin „rund um die Uhr“ und hätten es geschafft, mehr als 90 Prozent der Wohngebäude wieder mit Wärme zu versorgen.

Während eines Stromausfalls in Kiew werden am Samstag Menschen gesehen, die ihre Mobiltelefone als Lampen benutzen, um Waren in einem Sportgeschäft zu betrachten. (Gleb Garanich/Reuters)

Während etwa ein Viertel der Einwohner Kiews ohne Strom blieb, sagte er, das Wasser sei allen in der Stadt zurückgegeben worden.

Der Kampf um die Wiederherstellung der Macht kam, als sich der belgische Premierminister Alexander De Croo am Samstag mit Selenskyj in Kiew traf.

„Dies könnte ein schwieriger Winter werden“, sagte er und spielte damit auf Belgiens Beiträge für Generatoren und die Unterstützung von Schulen und Krankenhäusern in der Ukraine sowie militärische Hilfe wie „Treibstoff, Maschinengewehre, angetriebene Artillerie und so weiter“ an.

„Und indem wir hier stehen, hoffen wir, dass wir Ihnen Hoffnung und Widerstandskraft geben, um diese schwierige Zeit zu überstehen.“