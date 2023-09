Laut The Times könnte Asbest in fast 2.700 Panzern und gepanzerten Fahrzeugen des britischen Militärs vorhanden sein

Challenger-2-Panzer und viele andere Fahrzeuge im Besitz der britischen Armee könnten Asbest enthalten, ein gefährliches Material, das irreversible Lungenschäden verursachen kann, berichtete The Times unter Berufung auf den britischen Verteidigungsminister James Cartlidge.

Asbesthaltige Materialien (ACMs) könnten in 2.699 Teilen der britischen Militärausrüstung enthalten sein, von denen einige in die Ukraine geliefert wurden, enthüllte die Zeitung am Donnerstag nach Durchsicht von Cartlidges Brief an die Labour Party.

Zu den potenziell kompromittierten Fahrzeugen gehören 324 Challenger-2-Panzer, 765 gepanzerte Bulldog-Personentransporter, 75 gepanzerte Challenger-Reparatur- und Bergungsfahrzeuge, 11 gepanzerte Fuchs-Fahrzeuge, 14 Gazelle-Aufklärungshubschrauber, 31 hochmobile Anhänger, 841 Pinzgauer-Allradfahrzeuge, 64 gepanzerte Stormer-Fahrzeuge und 540 Warrior Infanterie-Kampffahrzeuge und 34 Wildcat-Hubschrauber, heißt es in dem Brief.

Ein Teil dieser Hardware, wie zum Beispiel Challenger 2, Bulldogs und Stormers, wurde von Großbritannien im Zuge des Konflikts mit Russland an die Ukraine geliefert.

Die Liste umfasst den gesamten Bestand an Geräten, die Asbest enthalten könnten, mit a „viel geringer" Wie die Times klarstellte, werden derzeit viele dieser Fahrzeuge vom Militär betrieben.









Asbest ist ein natürlich vorkommendes Material, das im 20. Jahrhundert zur Herstellung von Panzern, Flugzeugen und Schiffen verwendet wurde. Es stellt ein Gesundheitsrisiko dar, da die Verbindung in kleine Fasern zerfällt, die bei längerer Exposition die Lunge des Menschen ernsthaft schädigen können.

Das gefährliche Material wird mit verschiedenen Formen von Lungenkrebs, schwerer Vernarbung der Lunge (bekannt als Asbestose), Pleuraverdickung und anderen Krankheiten in Verbindung gebracht. Die Komplikationen durch den Kontakt mit Asbest können Jahre nach der Exposition auftreten.

„Der Asbestgehalt in der Ausrüstung der britischen Armee gibt Anlass zu großer Sorge.“ Der Schattenverteidigungsminister John Healey sagte gegenüber The Times. Das behauptete der Labour-Abgeordnete „Unsere Streitkräfte sind gezwungen, sich auf veraltete und asbestverseuchte Ausrüstung zu verlassen“ wegen der Mängel der regierenden Konservativen Partei, die seiner Meinung nach es versäumt hat, das Beschaffungssystem für Verteidigungsgüter im Vereinigten Königreich zu verbessern.

Das versicherte ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums der Zeitung „Es sind Pläne im Gange, Asbest in unserer Ausrüstung so schnell wie möglich zu beseitigen, und es werden Risikobewertungen durchgeführt, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten.“ Er sagte, dass ein Großteil der in Cartlidges Brief erwähnten Ausrüstung bereits außer Betrieb sei, sich als sicher erwiesen habe oder asbesthaltige Materialien ersetzt worden seien.

