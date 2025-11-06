Nach 30 Jahren auf der Bühne, im Fernsehen und im Dienste der Hundekommunikation ist es endlich vorbei: Martin Rütter, Deutschlands berühmtester Hundetrainer, geht auf Abschiedstournee. Seine neue und letzte Live-Show trägt den passenden Titel „Stop! Out!“ – und wird 2026 und 2027 auch im Norden Halt machen.

Der 54-jährige Rütter, bekannt aus unzähligen TV-Formaten und Bühnenshows, kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken: mehr als 6.500 Mensch-Hund-Beziehungen, tausende Stunden Fernsehen und fünf große Tourneen. Nun will Rütter noch einmal „ganz groß rauskommen“, bevor der Vorhang endlich fällt.

Martin Rütters letzte Auftritte im Norden

Rütter startet am 26.11.2026 in Stade (Stadeum), gefolgt von einem Auftritt am 28.11.2026 in Lübeck (MuK). Im neuen Jahr folgen die großen Arenen: 27. Februar 2027 in Hamburg (Barclays Arena) und 28. Februar 2027 in Kiel (Wunderino Arena). Den Abschluss im Norden bildet am 5. Dezember 2027 eine Show in Lüneburg (Libeskind-Auditorium).

Mit seiner typischen Mischung aus Humor, Beobachtungsgabe und Fachwissen will Rütter „Stopp! Raus!“ zeigen einmal mehr, warum er für viele der „Hundevater“ Deutschlands ist. „Nach drei Jahrzehnten kontinuierlichen Engagements für die Kommunikation zwischen Zwei- und Vierbeinern“ ist jetzt der richtige Moment, Danke zu sagen – und sich leise zu verabschieden. Tickets für die Shows sind ab Freitag, 7. November, 10 Uhr erhältlich. (rei)