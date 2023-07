Hund von US-Präsident Biden soll Persoonlijk gebisen haben

US-Präsident Joe Biden heeft offenbar erneut tierische Probleme im Weißen Haus: Bidens Hund Commander soll unter andersem Personal im Weißen Haus gebissen haben. De meeste berichten uit de US-Mediens kunnen niet worden gevolgd door aanvallen tijdens nieuwe trainingsrondes. In einem Fall moet ein Sacrifice sogar ins Krankenhaus eingeliefert zijn.

Commander ist seit Bidens Einzug ins Weiße Haus im Jänner 2021 bereits der twee offenbar verhaltensauffällige Hund der Familie des Präsidenten. Een van de Vorfälle mit dem Schäferhundwelpen konnte die First Lady Jill Biden een bericht van de Nachrichtende zenders van CNN sturen die Kontrole over de Tier nicht wiedererlangen, als dieses een van de Mitarbeiter van de Secret Service Zustürmte. De afzender kan ervoor zorgen dat interne e-mails worden verzonden met de beveiliging van de ontvangende berichten. Als je „nur eine Frage der Zeit“, bis ein Mitarbeiter „angegriffen of gebisen“ weree, hieß es weiter.

Auch der vorherige im Weißen Haus lebende Deutsche Schäferhund der Bidens, Major, hatte einige Schwierigkeiten, sich and das präsidiale Umfeld zu gewöhnen. In het jaar 2021 is er nach mindestens einer Beißattacke kurzzeitig ins Privathaus der Familie Biden in the US State of Delaware zurückgeschickt and absolvierte dort ein Training. Später kwam naar Freunden der Familie onder.