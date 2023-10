tz Welt

Ein Rottweiler fällt aus dem Fenster eines Wohnhauses in Rom. Die schwangere Frau wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Rom – In der italienischen Hauptstadt Rom ereignete sich kürzlich ein tragischer Vorfall. Eine 28-jährige Fußgängerin war am Freitagnachmittag (27. Oktober) in der Innenstadt unterwegs, als aus dem dritten Stock eines Hauses plötzlich ein rund 60 Kilogramm schwerer Rottweiler auf sie fiel.

Unfall in Italien: Hund stürzt aus 10 Metern Höhe auf schwangere Frau

Den Aufprall aus rund 10 Metern Höhe überlebte das Tier nicht. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte sich bereits eine große Menschenmenge um die Frau und den leblosen Hund gebildet.

Der Unfallort ist eine Seitenstraße der bei Einheimischen und Touristen beliebten Einkaufsmeile Via del Corso in der römischen Altstadt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich zahlreiche Passanten auf der Straße.

Hund verletzt schwangere Frau bei Sturz aus Wohnhaus – Tier überlebt Aufprall nicht

Nach Angaben der Rettungskräfte wurde die werdende Mutter schwer verletzt, es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Der Fötus erlitt keine Verletzungen. Die junge Frau wurde in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt. Die italienische Zeitung Corriere della Sera Berichten zufolge erlitt sie eine Kopfverletzung.

In einer Seitenstraße der beliebten Einkaufsstraße Via del Corso ist ein Hund aus einem Wohnhaus gefallen. (Archivbild) © Guenter Nowack/imago

Warum der Hund aus dem Gebäude in die enge Gasse fiel, ist noch unklar. Einer ersten Rekonstruktion durch die Einsatzkräfte zufolge befanden sich in der Wohnung auch einige Katzen. Möglicherweise hat der Hund nach einem Sprung auf die Fensterbank das Gleichgewicht verloren und wurde abgestützt. Der Besitzer steht unter Schock.

Hund stürzt in Italien aus drittem Stock – „Ich dachte, es wäre ein Schuss“

„Zuerst hörten wir einen lauten Knall und dachten, es sei ein Schuss“, sagte die Verkäuferin einer Druckerei der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos. „Dann wurde uns klar, dass tatsächlich etwas anderes passiert war.“ Das Tier sei nach etwa einer Stunde auf dem Asphalt gestorben, hieß es Roma heute Augenzeugenberichte.

Der Hund war ein Rottweiler. (Symbolisches Bild) © Bonzami Emmanuelle/imago

„Wir sind schockiert“, sagte ein anderer Händler. „Wir alle kennen den Besitzer des Hundes; Sie wohnt direkt gegenüber unserem Laden.“ Die Ermittlungen der Behörden dauern derzeit an. Auch die internationale Tierschutzorganisation Oipa nahm zu dem Vorfall Stellung und wies darauf hin, dass Besitzer in solchen Fällen wegen unterlassener oder falscher Haltung des Hundes strafrechtlich verfolgt werden können.

