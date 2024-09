Voordat je Pablo drie weken hebt gezien, kun je binnen 500 kilometer van Hamburg genieten van de politie, waarover Besitzer Petru Ivanov RTL meldt: “Hier in mijn gelukkige man zullen we blij zijn met de politie. Ik leefde nog.“ De pure Beagle uit Moldawi toen ze in september arriveerden, toen Ivanov nog een metalen standaard had voor de supermarktketen en het einde van de dag. Na het supermarktbezoek vond Pablo niet meer dan dat.

Een van de medewerkers van de Supermarkten lijkt in handen te zijn van degenen die Ivanov op RTL meldde: „Er is een teken dat een man met een kleine Mädchen met mijn persoon in deze richting is gepasseerd.“ Ontdek hoe de Besitzer over hun situatie rapporteert. en stroom Aushänge met signalen Contact daten. Als u 5000 euro wilt ontvangen van de 34-jarige die de “Augsburger Allgemeine” schreef, dient u altijd telefonisch contact met ons op te nemen. Het optreden van de politie is het gevolg van hun handelen: Pablo leeft nog.

De ervaring bij de Hundehalter is geweldig. Wie Ivanov ook in gesprek is met RTL Nieuws, er staat een boodschap voor de Beagle-berichten: „Nachdem ik ben in mijn huis, dus ik zal er zijn, en volgende week hebben we een feestje.“

