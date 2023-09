Mit dem spektakulären Sieg in Freiburg hat Borussia Dortmund wichtige Punkte und Selbstvertrauen für das Champions-League-Duell gegen Paris St. Germain gesammelt. Doppeltorschütze Mats Hummels sticht heraus, auch Kurzarbeiter Niclas Füllkrug macht Hoffnung.

Borussia Dortmund atmet tief durch. Weil die Altmeister Mats Hummels und Marco Reus beim SC Freiburg zwei ganz späte Tore zum 4:2 schossen, bleibt Trainer Edin Terzić und seinen Fußballern das große Krisengerede vorerst erspart. Doch die schwarz-gelbe Welt ist auch nach dem Jobsieg beim Sportclub nicht in bester Ordnung. Der Saisonstart bleibt holprig, auch wenn es nach vier Spieltagen mittlerweile acht Punkte gibt – und der Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen und Verfolger FC Bayern, die sich am Freitag einen atemberaubenden Schlagabtausch lieferten, nur zwei Punkte beträgt.

„Wir haben einen echten Schritt nach vorne gemacht“, meinte Sportdirektor Sebastian Kehl, vollkommen zufrieden war im Dortmunder Lager aber niemand, was näher an der Realität liegt, als diesen Erfolg im Breisgau in irgendeiner Weise zu übertreiben. Auch wenn sich die Mannschaft von Christian Streich in den letzten Jahren zu einem echten Spitzenteam der Liga entwickelt hat, tun sich auch die Freiburger schwer mit dem Saisonstart. Vor dem Duell mit dem BVB verlor der Sportclub mit 0:5 gegen den VfB Stuttgart. „Wir wussten, dass wir heute liefern müssen“, erklärte Kehl in den Stadionkatakomben. „Wir können immer noch besseren Fußball spielen, aber wir haben vieles besser gemacht.“ Nach dem turbulenten Spiel betonte der Sportdirektor insbesondere, dass die Borussia vier Tore geschossen und einen Rückstand gedreht habe.

Was noch fehlt, um ein Spitzenteam zu sein

„Gegen einen drängenden Gegner Lösungen zu finden und dann vor allem eine gewisse Klasse und Ruhe am Ball zu haben – das ist eindeutig etwas, das wir verbessern müssen, wenn wir eine Topmannschaft sein wollen“, analysierte Hummels bei Sky. Er hat seine Mannschaft mit einem Tor aus der schlechten Stimmung geholt. Der Abwehrchef habe einen „wirklich guten Job“ gemacht, sagte Trainer Edin Terzić. Die Erkenntnis des 34-jährigen Hummel war nicht neu. Dass sie innerhalb eines Spiels zu stark schwanken und zeitweise die Kontrolle verlieren, ist für Dortmund schon lange ein Problem. Möglicherweise ihr Größter, wenn es um Titel geht.

Auch in Freiburg entglitt den Schwarzgelben zeitweise das Spiel, doch anders als etwa gegen Heidenheim verloren sie nicht völlig den Kopf und die Ordnung. „Wir freuen uns über den Sieg, sind aber noch nicht bei 100 Prozent“, sagte Terzić. „Was uns nicht gefällt, ist, dass wir nach dem guten Start nicht die ständige Kontrolle behalten konnten.“ Was Terzić von seinen Spielern erwartet, bleibt umstritten. Mangelnde Spielideen werden in sozialen Medien und Foren kritisch diskutiert.

Dass nach der Roten Karte gegen SC-Profi Nicolas Höfler (81. Minute) ausgerechnet Hummels für die späte Wende und den 3:2-Ausgleich sorgte, passte ins Bild. In der 88. Minute schoss er den Ball aus kurzer Distanz über die Linie und übertraf damit Frank Mill als ältesten Bundesliga-Doppeltorschützen in der Vereinsgeschichte. Hummels hatte bereits mit seinem ersten Tor in der 11. Minute Geschichte geschrieben. Der Defensivmann hat nun in 16 Saisons in Folge getroffen und damit einen Ligarekord aufgestellt.

„Gap“ passt gut

„Mats ist unglaublich wichtig“, sagte Sportdirektor Kehl. Der 76-fache Nationalspieler sei ein „Anführer“ und „jemand, der große Erfahrung hat – auch in schwierigen Situationen.“ Mit seiner Ruhe und Übersicht hätte Hummels der Mannschaft gegen Heidenheim vielleicht zugute kommen können, räumte Terzić im Nachhinein ein. Gegen die Schwaben ließ ihn der Trainer 90 Minuten lang außen vor, dieses Mal setzte er Niklas Süle auf die Bank.

Auch Niclas Füllkrug kam vom Last-Minute-Einkauf in Freiburg. Der Nationalstürmer, der wegen Oberschenkelproblemen die Länderspiele gegen Japan (1:4) und Frankreich (2:1) verpasste, habe sich „gut eingepasst“, sagte Terzić. Füllkrug bereitete durch Donyell Malen (60.) das 2:2 vor und war anders als der erneut schwache Sébastien Haller direkt im Spiel. Es bleibt laut Terzić abzuwarten, ob für das kommende Champions-League-Duell gegen PSG am kommenden Dienstag mehr als eine halbe Stunde Zeit bleibt. Der kurze Auftritt des Ex-Bremer-Spielers war auf jeden Fall ein weiterer Mutmacher.

In Paris müsse der Zweitplatzierte sicherlich „eine wirklich gute Leistung zeigen, um dort zu bestehen und in dieser schwierigen Gruppe zu bestehen“, sagte Kehl. Auch bei PSG „scheint im Moment nicht alles zu 100 Prozent gut zu sein“, sagte er zudem mit Blick auf die 2:3-Niederlage gegen OGC Nizza in der Liga. Nach Paris sind der AC Mailand und Newcastle United Dortmunds weitere Vorrundengegner in der Königsklasse.