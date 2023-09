Trotz der emotionalen Achterbahnfahrt betrachtete Mats Hummels das gerade Erlebte eher objektiv. „Es war ein Arbeitssieg, aber man sollte es auch nicht zu negativ ausdrücken. „Freiburg ist auswärts ein sehr schwieriger Ort“, sagte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund nach dem 4:2 (1:2) beim SC Freiburg: „Den Gegner im Mittelfeld zu dominieren, das müssen wir ganz klar besser werden.“ Wenn wir ein Spitzenteam sein wollen.“ Man müsse in der Lage sein, „einen drängenden Gegner spielerisch auseinanderzunehmen“. Drei Punkte erzielt, Analyse abgeschlossen, also alles gesagt? Gar nicht.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Zu wichtig für den Erfolg war Hummels nach den beiden vorangegangenen, aber ernüchternden Unentschieden beim VfL Bochum und gegen den 1. FC Heidenheim. Der 34-Jährige steuerte zwei Tore bei, forderte seine Kollegen immer wieder zum Aufholen auf und organisierte die Abwehr mit gewohnter Sorgfalt. Eine Leistung, die die Worte des ehemaligen Nationalspielers Michael Rummenigge bestätigte. Der Sportbuzzer-Kolumnist schrieb kürzlich: „Mats Hummels ist immer noch unser bester Innenverteidiger.“ Muss der Routinier also in die Nationalmannschaft zurückkehren? Diese Entscheidung wird wohl auch vom künftigen Bundestrainer abhängen. Doch wie verfolgt Hummels die Suche nach dem Nachfolger des entlassenen Hansi Flick?

Eine Meinung zu möglichen geeigneten Kandidaten wollte der Verteidiger nicht preisgeben. „Nein! „Ich halte mich komplett raus“, antwortete er auf eine entsprechende Frage Himmel: „Ehrlich gesagt: Ich war schon so lange nicht mehr dort. So viel Einblick habe ich in die Materie nicht.“ Konfrontiert mit gehandelten Kandidaten wie Julian Nagelsmann, der offenbar vom DFB favorisiert wurde, oder Louis van Gaal oder Felix Magath, die ebenfalls als Kandidaten für den Posten genannt wurden, auch Hummels hielt sich bedeckt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

„Der einzige, den ich als Trainer hatte, war Felix Magath – ich war damals 17. Es fällt mir schwer, Trainer von außen zu beurteilen“, sagte der 76-fache Nationalspieler, der zuletzt bei der EM 2021 zum DFB-Kader gehörte Meisterschaft: „Mal sehen. Auch ich verfolge es mit Spannung.“ Auf wen auch immer die Wahl fällt, der neue Mann wird wohl einen Blick auf Hummels wagen.

Der alte Knochen zeigt ihnen, wie es geht. Dietmar Hamann über Mats Hummels

Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann war von Hummels restlos überzeugt. „Er macht Fortschritte. Das ist sehr wichtig für die jungen Spieler, die noch viel lernen müssen. „Der alte Knochen zeigt ihnen, wie es gemacht wird“, sagte er Himmel-Experte nach dem BVB-Sieg in Freiburg und lobte den Dortmund-Profi: „Hervorragend.“