Er sieht aus wie ein menschliches Skelett, mit seinen feinen Gliedmaßen und seinem aufrechten Gang – reduziert auf das Nötigste. Doch der GR-1-Roboter des chinesischen Herstellers Fourier Intelligence ist voll mobil. Dieser Roboter könnte bald in der Pflege eingesetzt werden. Dies ist das Ziel des Herstellers, der bereits Erfahrungen mit Exoskeletten gesammelt hat, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität im Alltag und in der Rehabilitation zu unterstützen. GR-1 ist 1,65 Meter groß, wiegt 55 Kilogramm und kann laut Hersteller rund 50 Kilogramm heben. Im aufrechten Gang erreicht er eine Geschwindigkeit von etwa 5 km/h. Um mit Menschen zu interagieren, werden Systeme mit künstlicher Intelligenz eingesetzt. Gu Jie, Gründer und Leiter des Unternehmens, sieht seine Arbeitsorte nicht auf die Pflege beschränkt. „Humanoide Allzweckroboter werden sich nach und nach zu einem Mainstream-Segment in der Industrie entwickeln", sagt er. Weitere Einsatzmöglichkeiten wären daher in der Industrie, in der Forschung und im Haushalt. Der Roboter soll in zwei bis drei Jahren auf den Markt kommen. Der Android aus China ist nicht die einzige funktionierende Entwicklung eines humanoiden Roboters: Atlas, der Roboter von Boston Dynamics, verblüfft immer wieder mit beeindruckenden motorischen Fähigkeiten, und auch Elon Musk arbeitet am Tesla-Bot.