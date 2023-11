Human Rights Watch zegt dat het mislukken van raketten waarschijnlijk de oorzaak is van de dodelijke ontploffing in een ziekenhuis in Gaza

Een satellietbeeld toont het Al-Ahli-ziekenhuis, te midden van het aanhoudende conflict tussen Israël en de Palestijnse islamitische groepering Hamas, in Gaza op 7 november 2023. Maxar Technologies/Hand-out via REUTERS/File Photo Acquire Licensing Rights

GENÈVE, 26 november (Reuters) – Human Rights Watch (HRW) zei zondag dat er aanwijzingen zijn dat een mislukte raket de waarschijnlijke oorzaak was van een explosie die op 17 oktober in een ziekenhuis in Gaza tot zware verliezen leidde.

De explosie in het Al-Ahli-ziekenhuis veroorzaakte verontwaardiging in de Arabische wereld. De Palestijnen gaven de schuld aan een Israëlische luchtaanval, terwijl Israël zei dat deze werd veroorzaakt door een mislukte Palestijnse raketlancering.

Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zei dat 471 mensen zijn omgekomen. Israël betwist dit cijfer. Een niet-geclassificeerd Amerikaans inlichtingenrapport schatte het dodental „aan de onderkant van het spectrum van 100 tot 300“.

“De explosie waarbij op 17 oktober 2023 veel burgers om het leven kwamen en gewond raakten in het Al-Ahli Arab Hospital in Gaza, was het gevolg van een schijnbare raketmunitie, zoals die vaak wordt gebruikt door Palestijnse gewapende groepen…”, aldus HRW.

Het zei dat de bevindingen van zijn onderzoek naar de explosie gebaseerd waren op een beoordeling van foto’s en video’s, satellietbeelden en interviews met getuigen en experts.

De ontploffing in het Al-Ahli-ziekenhuis was een van de meest omstreden incidenten in een oorlog die werd gekenmerkt door beschuldigingen van beide kanten van desinformatie en oorlogsmisdaden.

Hoge Hamas-functionaris Basem Naim vertelde Reuters dat alle aanwijzingen wezen op de verantwoordelijkheid van Israël, en voegde eraan toe dat het HRW-rapport bevooroordeeld was ten opzichte van Israël en niet “doorslaggevend” was.

“HRW heeft geen enkel bewijs geleverd om hun bevindingen te ondersteunen, noch ooggetuigenverklaringen, noch mening over onafhankelijke militaire exporten”, zei hij, eraan toevoegend dat Hamas twee weken geleden vragen van HRW ontving, maar het vroeg om zijn rapport uit te stellen tot na het einde van de oorlog. eindigde.

Emmanuel Nahshon, adjunct-directeur-generaal voor publieksdiplomatie bij het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, bekritiseerde de tijd die HRW nodig had om zijn mening naar buiten te brengen.

„Meer dan een maand om halfslachtig tot de conclusie te komen die de hele wereld na twee dagen heeft bereikt“, zei hij op het sociale berichtennetwerk X.

Naim zei dat Hamas HRW of een andere internationale onderzoekscommissie volledige medewerking had aangeboden als ze bereid waren Gaza te bezoeken en een grondig onderzoek uit te voeren.

HRW zei dat de berichten over 471 doden en 342 gewonden “een ongewoon hoog aantal doden/gewonden laten zien” en “buiten proportie” leken te zijn met de zichtbare schade op de locatie.

“De autoriteiten in Gaza en Israël moeten het bewijs van munitieresten en andere informatie die zij hebben over de explosie in het Al-Ahli-ziekenhuis vrijgeven om een ​​volledig onderzoek mogelijk te maken”, zei HRW-crisis- en conflictdirecteur Ida Sawyer.

Ziekenhuizen zijn tijdens het Israëlisch-Hamas-conflict onder bombardementen terechtgekomen en alle ziekenhuizen in het noordelijke deel van de enclave functioneren feitelijk niet meer normaal, hoewel ze nog steeds een aantal patiënten huisvesten die niet konden vluchten, evenals mensen die uit hun huizen zijn verdreven.

Palestijnen beschuldigen Israël ervan ziekenhuizen en scholen als doelwit te hebben, terwijl Israël zegt dat Hamas gewone Gazanen als menselijk schild gebruikt door militaire posities in civiele gebouwen te plaatsen.

Rapportage door Emma Farge; Bewerking door Nick Macfie, Giles Elgood en Alexander Smith

