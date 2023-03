Ongeveer 1 miljoen leden van de voornamelijk islamitische Rohingya-gemeenschap leven in smerige vluchtelingenkampen in Cox’s Bazar aan de zuidoostkust van Bangladesh.

Velen ontvluchtten het militaire optreden in het naburige Myanmar in 2017, wat leidde tot een van de ergste humanitaire crises ter wereld.

Hoewel Bangladesh ermee instemde de Rohingya op te vangen, zijn het grotendeels internationale hulporganisaties die de rekeningen hebben betaald.

Maar onlangs kondigde het Wereldvoedselprogramma (WFP) aan dat het de hulp zou moeten stopzetten vanwege een tekort van $125 miljoen (€117 miljoen). De VN-organisatie zei dat vanaf maart de maandelijkse voedselbonnen zouden worden verlaagd van $ 12 naar $ 10 per persoon. Het waarschuwde ook dat er waarschijnlijk meer bezuinigingen zouden komen als er niet snel meer geld binnenkwam.

Voedselhulp was ‘nooit genoeg’

Gezien het feit dat ondervoeding, bloedarmoede en groeiachterstand al schering en inslag zijn in de kampen, waar 65% van de bevolking kinderen en vrouwen zijn, vrezen deskundigen dat de bezuinigingen op de rantsoenen een verwoestende uitwerking kunnen hebben.

Ambia Perveen, mede-oprichter van de Rohingya Medics Organization, die medische zorg biedt in de vluchtelingenkampen, vertelde DW dat de bezuinigingen elke Rohingya-vluchteling in Bangladesh zouden treffen.

“Het voedsel dat ze eerder kregen was nooit genoeg, en nu zal het meer mensen treffen, vooral kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en vooral mensen met chronische ziekten”, zei ze. “Er is enorme ondervoeding bij kinderen onder de vijf jaar, ernstige gevallen van Hepatitis C en bloedarmoede bij zwangere vrouwen.”

Er breekt een enorme brand uit in Cox’s Bazar Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Bangladesh kan het niet alleen aan

Mohammad Mizanur Rahman, de Refugee Relief and Repatriation Commissioner (RRRC) van Bangladesh, zei dat zijn regering het begrotingstekort niet kon dichten en drong er bij internationale donoren op aan om hun steun voort te zetten.

“Bangladesh kan de last van het hosten van de gemeenschap niet alleen dragen”, zei hij tegen DW. “De internationale gemeenschap speelt een cruciale rol bij het beheer ervan. Ze mag haar steun niet verminderen en haar aandacht ergens anders op richten.”

Angst voor toename van geweld

De bezuinigingen op de voedselhulp komen omdat het geweld in de vluchtelingenkampen is toegenomen en waarnemers vrezen dat de veiligheid verder zal worden gedestabiliseerd. Er zijn de afgelopen maanden tientallen dodelijke drugsgerelateerde botsingen geweest en talloze gemeenschapsleiders zijn vermoord. Wetshandhavingsinstanties onderzoeken een reeks georganiseerde moorden.

De spanningen zijn ook gestegen langs de grens tussen Bangladesh en Myanmar vanwege een toename van illegale activiteiten, zoals drugs- en wapensmokkel.

De kinderen van Cox’s Bazar gaan een sombere toekomst tegemoet Afbeelding: Arafatul Islam/DW

Rezaur Rahman Lenin, een Rohingya-onderzoeker in Cox’s Bazar, zei dat de Bengaalse autoriteiten onmiddellijk de veiligheid moeten verhogen en het beheer in de kampen moeten verbeteren.

“Gezien het feit dat de regering van Myanmar haar mensen niet naar huis laat gaan en dat Rohingya-vluchtelingen in kampen kwetsbaarder worden, is het schokkend dat de VN bereid is te snijden in deze essentiële humanitaire fondsen”, zei hij tegen DW.

“De afgelopen vijf maanden zijn er in de kampen minstens 25 mensen vermoord, van wie velen leiders van de Rohingya-gemeenschap waren”, legt hij uit. “De gedode mensen werden gekozen omdat ze de rechten, veiligheid en het welzijn van de Rohingya-bevolking en de terugkeer van vluchtelingen steunden. Er wordt ook beweerd dat velen van hen zijn vermoord omdat ze de politie hielpen bij het stoppen van criminele activiteiten.”

Jasmin Lorch, van het in Hamburg gevestigde GIGA Institute for Asian Studies, was het ermee eens dat de bezuinigingen de spanningen in de overvolle kampen zouden verergeren.

“Hoewel er geen één-op-één relatie bestaat tussen armoede en misdaad, kan toenemende honger en frustratie ertoe leiden dat meer mensen betrokken raken bij drugshandel om in hun levensonderhoud te voorzien”, vertelde ze aan DW. “Ontbering, verhoogde frustratie en het gevoel alleen gelaten te worden kunnen ook het gebruik van drugs aanwakkeren.”

Duitse parlementaire fractie pleit voor werk en onderwijs

Een Duitse parlementaire fractie stelde onlangs voor dat Bangladesh, na de bezuinigingen, hulpafhankelijke Rohingya-moslims die in kampen leven, zou moeten laten werken. Het zei ook dat kinderen betere toegang tot onderwijs moeten krijgen.

“Vluchtelingen moeten de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen”, zei Renate Kunast, het hoofd van de Duits-Zuid-Aziatische parlementaire groep die Bangladesh in februari bezocht, tegen verslaggevers in de hoofdstad Dhaka.

“De Rohingya-kinderen moeten onderwijs krijgen en de volwassen vluchtelingen moeten kunnen verdienen zodat ze hun basisbehoeften kunnen betalen”, voegde ze eraan toe.

“Het zou zeer nuttig zijn om de Rohingya-vluchtelingen toegang te geven tot banen en onderwijs, beaamde Lorch van GIGA, erop wijzend dat er andere soortgelijke diplomatieke initiatieven waren geweest. Ze voegde eraan toe dat dit hen niet alleen in staat zou stellen hun levensonderhoud te verbeteren, maar hen ook vooruitzichten zou geven in Bangladesh.

65% van de bevolking van de kampen bestaat uit vrouwen en kinderen Afbeelding: Arafatul Islam/DW

‘Repatriëring is enige oplossing’

Lorch legde echter uit dat het onwaarschijnlijk was dat de regering van Bangladesh dergelijke voorstellen zou uitvoeren, aangezien het uiteindelijke doel was dat de vluchtelingen zouden vertrekken.

“Maar een veilige terugkeer van de Rohingya naar Myanmar lijkt in de nabije toekomst onmogelijk, vooral sinds de militaire staatsgreep van februari 2021”, zei ze.

“De prioriteit van de regering van Bangladesh is nooit integratie geweest”, bevestigde Mohammad Mizanur Rahman aan DW. “Het is altijd repatriëring geweest. Repatriëring is de enige oplossing voor het probleem.”

Hij zei dat de meeste Rohingya in Bangladesh alleen als boer of visser konden werken, maar dat er al genoeg waren en dat als de vluchtelingen mochten werken, er sociale onrust zou kunnen ontstaan ​​onder de bredere bevolking.

Hij wees er ook op dat Rohingya-kinderen “toegang tot onderwijs in de kampen” hadden. De geïmproviseerde scholen daar mogen echter niet het Bengaalse curriculum of de belangrijkste taal van Bangladesh, Bengaals, onderwijzen. Ze zijn verplicht het leerplan van Myanmar te volgen. Het idee is dat de kinderen uiteindelijk Bangladesh zullen verlaten.

De meeste Rohingya in Bangladesh hebben geen vluchtelingenstatus, wat hen meer bescherming zou bieden.

Bewerkt door: Anne Thomas