Hull City 1 – 0 Cardiff

Cardiffs Abstiegssorgen erlitten einen weiteren Schlag, als sie eine 0: 1-Niederlage in der Meisterschaft gegen das formstarke Hull hinnehmen mussten.

Man-of-the-Match Cyrus Christie erzielte nach 62 Minuten den Siegtreffer, sodass die Gäste nur noch zwei Punkte vor den letzten drei blieben.

Cardiff, ohne einen Ligasieg im Jahr 2023, wird East Yorkshire frustriert verlassen, nachdem Matt Ingram den Elfmeter von Callum Robinson in der ersten Halbzeit brillant gerettet hat.

Hull wurde jedoch nach der Ankunft von Liam Rosenior verjüngt und hat jetzt nur einmal in neun Ligaspielen verloren.

Sie mussten gegen Cardiff hart arbeiten, da der neue Trainer Sabri Lamouchi seine Spieler gut organisiert hatte, um das MKM-Stadion mit mindestens einem Punkt zu verlassen.

Aber sobald Christie mit einem präzisen Abschluss mit dem linken Fuß loslegte, war ein Heimsieg selten zweifelhaft.

Wie im Großteil des Spiels kontrollierte Hull die Anfangsphase und war bedauerlich, dass er nach 13 Minuten nicht den ersten Treffer erzielt hatte.

Regan Slater verwirrte Perry Ng mit einer geschickten Finte im Strafraum, bevor er den Ball tief und hart von links traf.

Slaters Schuss wurde abgefälscht, traf aber den Fuß des rechten Pfostens, bevor er freundlicherweise Torhüter Ryan Allsop niederwarf.

Christie kam dann nach einem Außenseiterlauf und einem Schlag von rechts in die Nähe, wobei die daraus resultierende Ecke von einem verschwenderischen Alfie Jones über die Latte geköpft wurde.

Gerade als es so aussah, als würde Hull antreten, bekam Cardiff nach 22 Minuten einen Elfmeter zugesprochen.

Linksverteidiger Callum Elder wurde in eine rohe Herausforderung gegen Jaden Philogene gelockt, von der Schiedsrichter David Webb die einfache Entscheidung traf, auf den Elfmeterpunkt zu zeigen.

Robinsons theatralischer Anlauf gab Ingram Zeit, sich anzupassen, aber seine niedrige Parade an seinem rechten Pfosten war immer noch ausstehend.

Vielleicht überraschend – und getragen von einer begeisterten Menge – konnte Roseniors Mannschaft Ingrams wichtigen Stopp vor der Halbzeit nicht nutzen.

Wenn überhaupt, sah Cardiff vor der Pause als der wahrscheinlichere Torschütze aus, wobei Callum O’Dowda eine anhaltende Bedrohung auf der linken Seite darstellte.

Doch der Beginn der zweiten Halbzeit spiegelte den der ersten wider, mit Hull an der Spitze.

Christie schickte nach 54 Minuten einen Gleiter am linken Pfosten vorbei, der die Vorahnung auf das, was kommen würde, war.

Lamouchis Spieler konnten nicht argumentieren, dass sie nicht gewarnt worden waren, da der ehemalige Verteidiger von Swansea acht Minuten später unter fast identischen Umständen traf.

Jack Simpson war viel zu schwach in der Herausforderung, was Christie die Chance gab, auf seine linke Seite zu springen und den Ball in die untere linke Ecke zu lenken.

Cardiff erholte sich erwartungsgemäß, aber eine Flut von Standardsituationen scheiterte – ebenso wie ein merklicher Wechsel zu Long-Ball-Taktiken.

Hull war Jones dennoch dankbar für drei Punkte, da der Innenverteidiger Sory Kabas späten Versuch aus sieben Metern gut blocken konnte.

Die Manager

Hulls Liam Rosenior:

„Ich möchte, dass die Fans und alle Beteiligten des Vereins begeistert sind, aber was wir tun müssen, ist, uns weiter zu verbessern. Wir haben in den letzten paar Spielen gezeigt, dass wir Spiele auf unterschiedliche Weise gewinnen können. Wir haben etwas mehr Vertrauen gezeigt die zweite Hälfte, aber einige unserer Sachen in der ersten Hälfte waren hervorragend.

„Ich wusste, dass sie physisch eine echte Bedrohung sein würden, da sie einige große Jungs im Team haben. Aber das ist etwas, dem man sich stellen und dagegen kämpfen muss. Wir haben das getan und ich bin so stolz auf sie.“ Es zeigt auch die Mentalität dieser Gruppe. Man muss in der Lage sein, Mannschaften zu übertrumpfen, und man muss in dieser Liga auch Siege einfahren.“

Cardiffs Sabri Lamouchi:

„Ich habe einen guten Kader. Sie sind sehr nette Jungs, aber vielleicht zu nett. Cardiff muss in der Meisterschaft bleiben, also müssen wir eine Lösung finden. Wir müssen in den beiden Boxen aggressiver sein und unsere Mentalität zum Spiel ändern.

„Wenn wir das Tor zuerst eröffnet haben, ist es ein anderes Spiel – aber es ist nicht genug. Wir sind alle enttäuscht. Wir können nicht akzeptieren, was passiert ist. Wir müssen etwas ändern, weil wir drei Mannschaften hinter uns haben. Wir müssen kämpfen und müssen einschalten. Und wenn du gewinnen willst, musst du punkten. Ich dachte nicht, dass wir es verdient hätten, zu verlieren. Wir sind nah dran, aber gleichzeitig weit entfernt.“