„Hulk“-Regisseur sagt, Edward Norton habe gegen Marvel und William Hurt gekämpft

„Der unglaubliche Hulk“-Regisseur Louis Leterrier war der erste Gast in der neuen „Happy Sad Confused“-Spinoff-Serie „Watchalong“ und wurde offen, als er über seinen Comic-Film von 2008 sprach. Der Film, in dem Edward Norton als Bruce Banner und der Hulk die Hauptrolle spielte, war der zweite Film im Marvel Cinematic Universe, aber seine kritische und kommerzielle Resonanz brach im Vergleich zu „Iron Man“, der einen Monat zuvor anlief, ein. „Der unglaubliche Hulk“ spielte weltweit nur 264 Millionen US-Dollar ein, ein deutlicher Rückgang gegenüber „Iron Man“ mit 585 Millionen US-Dollar.

Mittlerweile ist bekannt, dass Marvel sämtliche Nachfolgepläne für eine Fortsetzung Nortons als Hulk aufgegeben hat. Er wurde später durch Mark Ruffalo ersetzt. Norton geriet während der Dreharbeiten zum Film mit Marvel aneinander, wobei Leterrier sagte, dass der Ton des Films vielleicht der größte Streitpunkt sei.

„Die ganze Zeit über waren alle im Gleichschritt. Am Ende wurde es einfach spannend“, erinnerte sich der Regisseur. „Am Ende war es sehr angespannt, was den Ton und den Grad des Humors anging. Obwohl Edward sehr lustig ist, alle seine Freunde Komiker sind und er ein äußerst lustiger Typ ist, hatte er völlig Recht, wenn er die Ernsthaftigkeit des Films verteidigte. Man muss bedenken, dass „The Dark Knight“ Mitte der 2010er Jahre einen großen Einfluss auf Superheldenfilme hatte.“

Christopher Nolans „The Dark Knight“ startete einen Monat nach „Der unglaubliche Hulk“ und revolutionierte den Superheldenfilm mit seiner bodenständigen Herangehensweise an das Genre. Offenbar wollte Norton, dass sich „Der unglaubliche Hulk“ eher wie ein echter Nolan-Superheldenfilm anfühlt und nicht wie ein traditioneller Marvel-Film mit seiner leichteren Mischung aus Drama und Komödie.

Nortons Streit um den Ton des Films war nicht die einzige Spannung, die es gab. Leterrier erinnerte sich an eine Auseinandersetzung am Set mit William Hurt, der die Rolle des Thaddeus Ross spielte.

„William Hurt wollte nicht, dass der Schnurrbart ihn austrickst. Die Größe des Schnurrbartes war eine Diskussion“, sagte Leterrier. „Aber manchmal gerieten er und ich aneinander. Es gibt zwei Arten von Schauspielern. Du hast deine Partner, deine besten Freunde, die du den ganzen Tag lang überreden musst, und dann die Leute, die gerne solche Argumente führen. Davon ernähren sie sich. So hat er gearbeitet.“

„Eines Tages schrie er mich an: ‚Du hast keine Ahnung von Schauspielern!‘“, fuhr der Regisseur fort. „Schade für ihn, dass er am Ende im riesigen Hubschrauber saß und ich am Steuer war. Er sagte: „Du musst den Knopf zum Atomkraftwerk finden …“ Ich nahm den Joystick und schüttelte ihn und er fiel und sah mich an und sagte: „Ich mag dich!“ Das war es. Er wollte einfach nur ein bisschen kämpfen.“

Hurt ist inzwischen verstorben, aber Thaddeus Ross kehrt in „Captain America: Brave New World“ zum MCU zurück und wird von Harrison Ford gespielt. Sehen Sie sich Leterriers vollständige Diskussion zur ersten Folge von „Watchalong“ im Video unten an.