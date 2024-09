Sinds 2022 zullen we de Versicherungen bei de Kfz-Policen nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) meer krijgen naarmate ze komen. Bovendien zijn ze qua kosteneffectiviteit zeer waardevol gedurende de jaren dat ze zich hebben kunnen verbeteren. Dennoch is niet langer noch Verluste. De kosten voor reparatie zijn gestegen en de kosten zijn gestegen.

De arbeidskosten stijgen snel

Als je hier op de weg blijft, zul je altijd teleurgesteld worden. Dit betekent dat HUK-Coburg ook vereist is voor de werktevredenheid. Ondertussen kost de uitvoering van de uitvoering voor het lakken meer dan 160 euro. De carrosserie en arbeid van de monteurs kosten ongeveer 150 euro voor het werk. De Versicherer ziet hier over de kantoren van de Prüforganization „Dekra“.

Daneben werd ook de ersatzteile immerer. In Schnitt waren de Steigerungsraten beide de Ersatzteilen in de vergangen Jahren bei 5.2 Prozent, dat was voorbij het Inflationsquoten. En de dieser Trend durft dit jaar door te zetten. Er ligt inmiddels een stevige basis in het proces van verwerking.

Gebruchte Ersatzteile seien dagegen schwierig zu civilisation, so HUK-Coburg Vorstand Jörg Rheinländer. Dat gebeurde hier in een kleine markt. Dit is het geval, omdat de Versicherer graag meer informatie over de Mietwagen zou ontvangen, zodat deze snel en efficiënt geleverd kon worden. Dit betekent dat de kosten voor het voertuig oplopen tot 20 procent, tot 45,1 miljoen euro.

Kfz-Versicherer: Meer Schäden durch Unwetter

Hinzukommt, dass aufgrund von Hagel en Überschwemmungen en anderen Naturkatastrofen auch die Schadenshäufigkeit sinds 2021 wieder zugenommen hat. De klimaatwandeling valt altijd meer op, maar het is ook Rheinländer. En de Trend durft door te zetten. Zum einen sind in der jüngsten Vergangenheit Unwetter deutlich ernstiger ausgefallen, met entsprechend höheren Schäden. Zum anderen zijn de Zahl der Unwetterereignisse gestiegen.

Kfz-Versicherer erwarteten deutlich höhere Prämien

Dit betekent dat de prijs voor de Kfz-Versicherungen en de daaropvolgende reisarrangementen zal worden verhoogd. In de afgelopen jaren dat HUK-Coburg zijn prijs in zijn Schnitt en meer heeft bereikt, zoals het ernaar uitziet. Rheinländer recht in Diesem Jahr wieder met einer Zweistelligen Steigerung. De tak schrijft na die voor rote Zahlen. Andere dingen zijn anders dan de wet onder het Kfz-Versicherern hart. Echter, alle Preissteigerungen konden niet verder worden aangepast.

Alles wordt gedaan in functie van de concurrentie en de prijs wordt bekend gemaakt. Heeft u dus de „Allianz“ op BR24-Nachfrage, dan moet u ook de kosten voor installatie en reparatie betalen die de schade in Nederland beïnvloeden. Deze opmerkelijke beitragsanpassungen würden tendenziell höher ausfallen as in der Vergangenheit. Flächendeckende Prämienerhöhungen voor alle Kfz-Kunden is nicht. Dan kunt u tijdens het betaalproces uw tarieven opslaan, voorzichtig zijn met uw werk en uw telematicatarieven verbeteren.