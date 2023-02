Hogere hypotheekrentes wogen eind 2022 op de stijging van de huizenprijzen. Hoewel de prijzen nog steeds hoger waren dan een jaar eerder, vertraagde het stijgingstempo snel, volgens dinsdag vrijgegeven gegevens.

Volgens de S&P CoreLogic Case-Shiller US National Home Price NSA Index waren de huizenprijzen in december 5,8% hoger dan in december vorig jaar. Dat is minder dan een jaarwinst van 7,6% in november. De prijzen liggen nu 4,4% onder hun piek in juni.

Voor heel 2022 was de koerswinst van 5,8% de 15e beste prestatie in de 35-jarige geschiedenis van de index, maar lag ver onder de recordwinst van 18,9% in 2021.

De jaarlijkse stijging voor de 10-stedencomposiet, die de metrogebieden van New York en Los Angeles omvat, bedroeg in december 4,4%, tegen 6,3% in de voorgaande maand. De 20-stedencomposiet, die de gebieden Seattle en Dallas omvat, markeerde een winst van 4,6% op jaarbasis, tegen 6,8% in de voorgaande maand.

Steden die nog steeds de grootste prijsstijgingen zagen, waren Miami, Tampa, Florida en Atlanta – respectievelijk 15,9%, 13,9% en 10,4%. Alle 20 steden rapporteerden lagere prijzen in het jaar eindigend op december 2022 ten opzichte van het jaar eindigend op november 2022.

“Het vooruitzicht van stabiele of hogere rentetarieven betekent dat hypotheekfinanciering een tegenwind blijft voor de huizenprijzen, terwijl economische zwakte, inclusief de mogelijkheid van een recessie, potentiële kopers ook kan beperken”, zegt Craig J. Lazzara, algemeen directeur bij S&P DJI. “Gezien deze vooruitzichten voor een uitdagend macro-economisch klimaat, zouden de huizenprijzen wel eens kunnen blijven verzwakken.”

De hypotheekrente begon in het voorjaar van vorig jaar te stijgen, waarbij de gemiddelde rente op de lening met een looptijd van 30 jaar meer dan verdubbelde tot ruim 7% eind oktober. Daarna daalden de tarieven in december en januari iets, maar naderen nu weer de 7%.

De huizenverkopen reageerden in januari, met een scherpe stijging van het aantal woningen dat onder contract staat, maar het is onwaarschijnlijk dat dit in februari doorging met weer hogere tarieven en nog steeds zeer weinig op de markt te koop.

“Er is nog steeds veel onzekerheid in de markt. Wekelijkse gegevens over kopersactiviteit geven aan dat huizenkopers de hypotheekrente mogelijk nauwlettend in de gaten houden. Verkopers zullen hun huizen op de juiste manier moeten prijzen om kopers aan te trekken en als gevolg daarvan zullen we waarschijnlijk een aanhoudende daling van de groei van de huizenprijzen in het eerste kwartaal van het jaar’, zegt Lisa Sturtevant, hoofdeconoom bij Bright MLS.