Een goed opgeleid en welvarend stel uit Delhi werd vorige maand gearresteerd op verdenking van het mishandelen, martelen en seksueel lastigvallen van hun 14-jarige huishoudster in Gurugram, een voorstad van Delhi.

De autoriteiten slaagden erin het meisje te redden nadat ze naar verluidt vijf maanden aan huis was opgesloten. De politie beweerde dat de verwondingen van het kind consistent waren met marteling.

“Het meisje werd gemarteld en seksueel lastiggevallen door het paar”, vertelde assistent-politiecommissaris Preet Pal Sangwan aan DW. “Ze kreeg geen eten en werd zonder reden aangevallen en er waren verwondingen aan haar gezicht en voeten.”

De recente zaak leidde vorig jaar tot vergelijkingen met een aparte zaak, toen Seema Patra, een hoge vertegenwoordiger van de regerende Bharatiya Janata-partij (BJP), werd gearresteerd wegens vermeend fysiek misbruik van haar huishoudelijke hulp in de oostelijke staat Jharkhand.

De 29-jarige meid zou zijn geslagen met een hete pan en ijzeren staven. Medewerkers van het maatschappelijk middenveld zeggen dat ze werd gemarteld en soms gedwongen werd de urine op de vloer te likken en dagenlang opgesloten zat in een kamer zonder eten en drinken.

Hoewel deze gevallen publieke verontwaardiging veroorzaakten, wordt aangenomen dat ze symptomatisch zijn voor misbruik dat plaatsvindt in grootstedelijke steden zoals Delhi, Mumbai, Bangalore en Chennai.

Huishoudelijk personeel, onmisbaar maar kwetsbaar

Er zijn wijdverbreide berichten dat huishoudelijk personeel in India onderbetaald, overwerkt en misbruikt wordt door hun werkgevers. Tijdens de pandemie verloren veel deeltijdwerkers hun baan en sommige inwonende huishoudsters zaten maandenlang gevangen bij gewelddadige werkgevers.

Jarenlang hebben activisten er bij de regering op aangedrongen om bescherming voor huishoudelijk personeel in te voeren. Ze worden niet erkend als formele werknemers volgens de Indiase arbeidswetgeving, wat betekent dat ze geen toegang hebben tot basisrechten zoals minimumlonen, sociale zekerheidsuitkeringen en bescherming tegen uitbuiting en misbruik.

“Het is buitengewoon frustrerend om de autoriteiten zover te krijgen om uitkeringen en bescherming te garanderen voor dit huishoudelijk personeel. We hebben een hulplijn voor hen om misbruik te melden, maar er zijn duizenden die in stilte lijden”, vertelde Anita Juneja van de Delhi Domestic Workers Union aan DW.

Juneja schat dat er alleen al in New Delhi tussen de 800.000 en 1 miljoen parttime huishoudsters zijn, samen met ongeveer 150.000 die fulltime werken. De activisten zeggen dat de arbeiders kwetsbaar zijn en daarom overwerkt en uitgebuit, wat te wijten is aan een gebrek aan bewustzijn over hun rechten en onvoldoende ondersteuningsstructuren.

In veel gevallen is gebleken dat vrouwelijke arbeiders die vanuit de Indiase deelstaten Jharkhand, Odisha en het centrum van Chhattisgarh naar de grootstedelijke steden van India migreerden, het slachtoffer werden van uitbuiting en dwangarbeid. Dergelijke incidenten kwamen vaker voor bij minderjarige werknemers.

Wervingsbureaus dragen bij aan de uitbuiting door werknemers te misleiden over arbeidsvoorwaarden en door werknemers voor langere tijd aan de werkgever te binden.

Huishoudelijk personeel vertrok met bijna geen bescherming

Sujata Mody is de voorzitter van Penn Thozhilalargal Sangam (PTS), een vakbond voor vrouwelijke werknemers, en pleit al meer dan tien jaar voor verbetering van de arbeidsomstandigheden en de levensstandaard in het zuiden van Tamil Nadu.

Ze is van mening dat huishoudelijk personeel in Chennai voor enorme uitdagingen staat als gevolg van ontruimingen en verhuizingen in sloppenwijken buiten de stad.

“Zulke arbeiders verliezen hun baan, kunnen niet reizen en kunnen hun gezin niet onderhouden. Het huisvestingsbeleid van de stad zag een volledige ommekeer door deze verhuizing. Het leidde tot een catastrofale daling van lonen, levensstandaard en transportgerelateerde ongevallen”, vertelde Mody aan DW. .

Rechtenorganisaties beweren dat het land slechts twee wetten heeft die dienstmeisjes tot op zekere hoogte als werknemers beschouwen. Die wetten zijn de Unorganized Workers’ Social Security Act van 2008 en de Sexual Intimidation of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act van 2013.

Terwijl de eerste wet een sociaal welzijnsstelsel is, heeft de andere tot doel werkende vrouwen in het algemeen te beschermen. Belangrijk is dat geen van beide wetten erkent dat huishoudelijk personeel wettelijke rechten heeft.

Het is om deze reden dat vakbonden, maatschappelijke organisaties en mensenrechtenorganisaties kosten noch moeite hebben gespaard om op te komen voor de rechten en bescherming van huishoudelijk personeel. Deze inspanningen resulteerden in de goedkeuring van de ILO-conventie 189, een internationaal document waarin normen voor huishoudelijk personeel worden vastgesteld.

India is een ondertekenaar van het document, bekend als het Verdrag inzake huishoudelijk personeel, maar heeft het nog niet geratificeerd.

Huishoudens nog steeds niet erkend als werkplekken

De meeste deelstaatregeringen hebben huishoudelijk werk toegevoegd aan de lijst van gepland werk, maar de implementatie blijft een probleem.

In 2020 wijzigde en consolideerde het Indiase parlement oude arbeidswetten en keurde het de Code on Social Security goed met als doel om in sommige informele regelingen voordelen zoals verzekeringen, een pensioenfonds en moederschapsbijstand uit te breiden naar arbeiders.

Maar het heeft huishoudelijk personeel niet geholpen, omdat individuele huishoudens niet als werkplekken worden erkend. Bovendien is slechts een klein deel van het huishoudelijk personeel in het land lid van een vakbond of maakt deel uit van georganiseerde groepen, waardoor een groot aantal arbeiders overgeleverd is aan de genade van hun werkgevers.

“Wat dringend moet worden gedaan, is een tussentijdse gedragscode die verplicht moet worden gesteld aan werkgevers en een klachtenmechanisme met betrokkenheid van alle belanghebbenden”, vertelde Geeta Menon, een doorgewinterde sociale activist en medesecretaris van de Domestic Workers Rights Union, aan DW.

“Autoriteiten moeten de ter ziele gegane welzijnsraden activeren en snel handelen om middelen bijeen te brengen om socialezekerheidsuitkeringen aan huishoudelijk personeel te verzekeren”, zei Menon.

Bewerkt door: Darko Janjevic