Huis ontploft terwijl de politie in Arlington, Virginia, een huiszoekingsbevel probeert uit te voeren, zegt de politie

Een huis ontplofte in Arlington, Virginia, terwijl de politie probeerde een huiszoekingsbevel uit te voeren, zeiden de autoriteiten maandag.

De politie werd rond 16.45 uur naar het huis gestuurd nadat ze een melding hadden ontvangen over iemand die 30 tot 40 keer vanuit het huis een lichtpistool op de buurt afvuurde, zei de politie van Arlington County in een verklaring. De politie probeerde telefonisch en via luidsprekers contact op te nemen met de verdachte, maar hij reageerde niet en bleef gebarricadeerd in de woning, aldus de politie.

Nadat ze een huiszoekingsbevel hadden gekregen, naderden politieagenten het huis kort voor 20.25 uur. De verdachte vuurde vervolgens “verschillende rondes af” vanuit het huis, zei politiewoordvoerder Ashley Savage van Arlington County, waarna de ontploffing plaatsvond.

Een huis ontplofte in Arlington, Virginia toen politieagenten maandagavond probeerden een huiszoekingsbevel uit te voeren. pic.twitter.com/tdvDV8m7IR — CBS Nieuws (@CBSNews) 5 december 2023

Het was niet meteen duidelijk of de afgevuurde kogels afkomstig waren van een lichtpistool of een ander wapen, maar de politie zei later dat de kogels waren afgevuurd ‘van wat vermoedelijk een vuurwapen is’.

De verdachte, die niet onmiddellijk werd geïdentificeerd, was op het moment van de explosie in het huis, zei Savage. De politie was zich niet bewust van iemand anders in het huis, dat een duplex was, maar zei dat ze de mogelijkheid niet konden uitsluiten dat anderen in het huis waren geweest, zei Savage.

De toestand van de verdachte was niet onmiddellijk bekend en de brandweer zei dat ze wachtten op de komst van een nutsbedrijf voordat ze de overblijfselen van het bouwwerk konden betreden.

Drie agenten raakten lichtgewond, maar niemand hoefde in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Politie en brandweer konden niet direct zeggen wat de oorzaak van de explosie was.

De nasleep van de ontploffing was al enkele straten verderop te zien.

Hier is een video. pic.twitter.com/4Gn3JEIZay — Mark Raymond (@markraymond) 5 december 2023

Carla Rodriguez, een inwoner van South Arlington, vertelde The Associated Press dat ze de explosie op ruim drie kilometer afstand hoorde en zei dat ze ‘dacht dat een vliegtuig ontplofte’.

De brandweer van Arlington County zei dat de brand rond 22.30 uur onder controle was, maar dat de bemanningen nog steeds te maken hadden met kleine brandjes.

De ATF en de FBI hielpen allebei bij het onderzoek.

