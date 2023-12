Huis in Virginia explodeert terwijl de politie zich klaarmaakt om een ​​huiszoekingsbevel in te dienen

Een huis in Arlington, Virginia, explodeerde maandagavond in vlammen nadat een man binnen verschillende kogels had afgevuurd met een lichtpistool terwijl de politie zich voorbereidde om daar een huiszoekingsbevel uit te voeren, zeiden de autoriteiten.

De explosie vond plaats na 20.00 uur in blok 800 van N. Burlington Street, de politie van Arlington County. zei op Xwaarbij werd opgemerkt dat brandweerlieden probeerden de brand te blussen en dat bewoners het gebied, dat deel uitmaakt van een dichtbevolkte buitenwijk met parken, restaurants en scholen, moesten vermijden.

De politie werd rond 16.45 uur voor het eerst naar het huis gestuurd na berichten dat er schoten waren afgevuurd, en stelde vast dat de bewoner een lichtpistool had afgevuurd, zei Ashley Savage, woordvoerster van de politie van Arlington County, telefonisch. Agenten hadden een huiszoekingsbevel gekregen, maar waren het huis nog niet binnengegaan toen de bewoner nog meer schoten afvuurde en de explosie plaatsvond, zei mevrouw Savage.

“We hebben op dit moment geen toegang tot het huis kunnen krijgen, dus ik heb niet de status van verdachte”, zei mevrouw Savage, waarbij ze opmerkte dat de man “vermoedelijk in de woning was op het moment van de explosie. .” Het onderzoek naar de explosie wordt voortgezet, zei ze.