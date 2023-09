Hütters Monaco geeft Sieg in Lorient spät aus der Hand

Tafelleider AS Monaco had met trainer Adi Hütter hun vierde seizoen in de Franse Fußball-Ligue-1 met een reeks wedstrijdresultaten. Het team uit het Fürstentum stond tijdens het Auswärtsspiel in Lorient tot 97. Minuut voor, de Romain Faivre voor de thuisploeg uit 2:2-eindstand met. Zij gaan na het spelen van hun wedstrijden in Monaco verder met Alexander Golowin (16.) en Folarin Balogun (68.).

In de tabel ligt Monaco met elf Zählern weiterhin an der Spitze vor Nizza, das Paris Saint-Germain am Freitag die eerste Saisonniederlage zugefügt. Olympique Marseille had een sonntag im Heimspiel tegen Toulouse noch die Chance, punktemäßig met Monaco glichzuziehen.