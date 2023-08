Hütter gibt met Monaco eerste punkte ab

Het punktlose FC Nantes is voor Adi Hütters AS Monaco geworden van Stolperstein. De Truppe uit het Fürstentum van de Vorarlberger Neo-Trainers kam in de 3e fase. Runde is nooit een 3:3 (1:2) tijd. Monaco, dat met twee Siegen begon in de Ligue 1, was in de Bretagne schon nach 15 Minuten mit 0:2 zurück. Na de Anschlusstoren van Takumi Minamino en Wissam Ben Yedder ziet Myron Boadu met zijn Joker-Tor zijn 3:3 (85.) op Punkt.