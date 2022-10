Hüten Sie sich vor Modeaktien. Wirklich Besitzer, Snap & Zoom sind gestürzt

New York

Modeerscheinungen kommen und gehen in der Mode. (Gibt es Skinny Jeans nicht mehr?) Das Gleiche gilt für die Börse.

Investoren sind gelegentlich zu sehr in den neuesten großen Verbraucher- oder Unternehmenstrend verstrickt, nur um zu sehen, wie Unternehmen niedergeschlagen werden, wenn sich der Geschmack ändert – oder noch schlimmer, ein Trend wird zum Mainstream und es gibt zu viel Konkurrenz.

Schauen Sie sich zum Beispiel Boston Beer (SAM) an. Der Brauer Sam Adams, dem auch die Marke Truly für hartes Selters gehört, hat zu kämpfen, da die Popularität von alkoholischem Selters schnell zu schwinden scheint.

„Der anhaltende Rückgang des Hartselzer-Segments … ist tiefer als bisher erwartet“, sagte der Gründer und Vorsitzende von Boston Beer, Jim Koch, bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des Unternehmens im Juli.

Boston Beer wird seine neuesten Ergebnisse nach der Schlussglocke am Donnerstag bekannt geben. Anleger hoffen auf eine Trendwende. Die Aktie ist in diesem Jahr um fast 35 % gefallen.

Die Social-Media-Plattform Snap (SNAP)chat von Snap (SNAP) ist ein weiteres Beispiel für ein Produkt, das eine Zeit lang unglaublich beliebt war. Aber Tweens und Teens haben inzwischen stattdessen TikTok und BeReal entdeckt.

Es half nicht, dass die Augmented-Reality-Brille des Unternehmens, genannt Spectacles, eine große Pleite war und zeigte, wie schwierig es für ein Social-Media-Unternehmen ist, sich zu diversifizieren. Dasselbe gilt für den Facebook- und Instagram-Besitzer Meta angesichts seiner jüngsten VR-Kämpfe.

„Der Wettbewerb, sei es mit TikTok oder einem der anderen sehr großen, anspruchsvollen Akteure in diesem Bereich, hat sich nur verschärft“, sagte Derek Andersen, Chief Financial Officer von Snap, während der Telefonkonferenz des Unternehmens zum zweiten Quartal im Juli.

Snap, das auch nach Börsenschluss am Donnerstag Gewinne meldet, ist an der Wall Street in noch schlechterer Verfassung als Boston Beer. Die Aktie ist im Jahr 2022 um mehr als 75 % eingebrochen.

Einige der jüngsten Modeerscheinungen nahmen während der Pandemie ihren Lauf – nur um auf die Erde zurückzufallen.

Peloton (PTON), ein Workout-Liebling für zu Hause, hat jetzt große Probleme, da seine Popularität nachgelassen hat. Die Verkäufe haben sich verlangsamt, das Unternehmen verliert immer noch Geld, seine Gründer sind gegangen und die Aktie ist in diesem Jahr um fast 80 % eingebrochen.

Der Videokonferenzführer Zoom (ZM) hat dieses Jahr ebenfalls einen großen Schlag erlitten und ist um etwa 60 % eingebrochen.

Das liegt zum Teil daran, dass mehr Arbeitnehmer ins Büro zurückkehren. Es gibt auch einen intensiven Wettbewerb durch größere Technologieunternehmen wie Microsoft (MSFT), dem Teams und Skype gehören, der WebEx-Muttergesellschaft Cisco (CSCO) und dem Google-Eigentümer Alphabet (GOOGL), dem Meet and Chat gehört. Investoren betrachten Zoom im Vergleich zu diesen Technologiegiganten eher als One-Trick-Pony.

Das E-Signatur-Softwareunternehmen DocuSign (DOCU) und das virtuelle Gesundheitsunternehmen Teladoc (TDOC) sind in diesem Jahr ebenfalls eingebrochen, nachdem sie 2020 enorme Impulse von Covid erhalten hatten. DocuSign (DOCU) ist um fast 70 % gesunken, während Teladoc (TDOC) um etwa 75 % gefallen ist. .

Und obwohl lebensrettende Covid-Impfstoffe sicherlich keine Modeerscheinung waren, sieht die Begeisterung der Investoren für die Unternehmen, die sie hergestellt haben, ganz danach aus. Die Covid-Impfstoffaktien werden in diesem Jahr hart getroffen, da die Anleger den anfänglichen Boom durch den Verkauf der Schüsse und Auffrischungsimpfstoffe bereits mehr als eingepreist haben und sich nun fragen, was als nächstes kommt.

Die Aktien von Moderna (MRNA) sind in diesem Jahr um mehr als 50 % eingebrochen, nachdem sie 2020 um 450 % eingebrochen waren und sich 2021 mehr als verdoppelt hatten.

Die Aktien von BioNTech (BNTX), das mit Pfizer an einem Impfstoff zusammengearbeitet hat, haben in diesem Jahr ebenfalls mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren, nachdem sie sowohl 2020 als auch 2021 stark gestiegen waren.

Pfizer (PFE), ein weitaus diversifizierteres Unternehmen, ist in diesem Jahr „nur“ um 27 % gefallen. Novavax (NVAX), ein weiteres Biotech-Unternehmen mit einem Covid-Impfstoff, hat sich noch schlechter geschlagen. Seine Aktie ist im Jahr 2022 um fast 90 % eingebrochen.

Es zeigt nur, dass Investoren, ähnlich wie Fashionistas, immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding sind. Um Heidi Klums Satz aus den glorreichen Tagen von „Project Runway“ auf Bravo zu zitieren: „An einem Tag bist du drin und am nächsten … bist du raus!“