Viele Fragen, wenig Aufklärung und ein Widerspruch: Der Fragenkatalog für Hubert Aiwanger liegt vor – verlässliche Antworten sucht man beim bayerischen Vize-Ministerpräsidenten vergeblich. Die Blitzanalyse.

Markus Söder verlangte Antworten und bekam sie. Eigentlich kann der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein.

Vieles nicht mehr in Erinnerung, alles schon lange her: Die schriftlichen Äußerungen von Hubert Aiwanger zur Flugblattaffäre lassen sich in etwa so zusammenfassen: die am Sonntagmorgen veröffentlicht wurden. Das scheint Söder kurz vor der Landtagswahl zu reichen ist wohl in erster Linie daran interessiert, an der Macht zu bleiben. Er lässt seinen Stellvertreter und Wirtschaftsminister der Freien Wähler im Amt. In der Gesamtbetrachtung ist eine Kündigung nicht verhältnismäßig, sagte der Premierminister.

Gemessen an den Erwartungen, die Söder zuvor hatte Aiwangers Antworten geschaffen hatte, ist das zumindest erstaunlich. Der CSU-Chef forderte Aiwanger auf, 25 Fragen zu beantworten, um die Antisemitismusvorwürfe „schnell“ aufzuklären und bestenfalls auszuräumen. Alle Fragen müssten „zweifelsfrei geklärt“ sein und es dürfe „kein Verdacht bestehen bleiben“.

Trotz der Fülle an Fragen passen Aiwangers Antworten auf gerade einmal vier A4-Seiten. Kein Wunder: Das meiste davon ist ihm entweder nicht mehr bekannt, entzieht sich seinem Wissen oder er kann sich nicht mehr erinnern. Wie kam das antisemitische Flugblatt in seine Schultasche? Hat er es weitergegeben? Wie kam der Verdacht auf ihn? Relevante Fragen, auf die Aiwanger – aus den eben genannten Gründen – bis heute keine Antwort gegeben hat.

Das antisemitische Pamphlet, das angeblich sein ein Jahr älterer Bruder verfasst hat, hinterließ bei Aiwanger offenbar einen bleibenden Eindruck. „Ich war schockiert“, antwortet er auf die Frage, wie er den Flyer damals bewertet habe. Auf die Frage, welche persönlichen Konsequenzen er damals aus der Affäre zog, schreibt Aiwanger. „Der Vorfall war für mich ein einschneidendes Erlebnis. Er löste wichtige mentale Prozesse aus.“

Und offenbar werden die meisten Erinnerungen an das vermeintlich „einschneidende Erlebnis“ verdrängt.

Viel Raum nimmt Aiwangers „Vorbemerkung“ ein, mit der er in seinem fragwürdigen Antwortkatalog fliegt. Hier stellt sich die Frage, welche Bedeutung Ministerpräsident Söder den Zeilen für seine Entscheidung wirklich beigemessen hat, er lobte Aiwanger unter anderem Reue und Entschuldigungen.

Beides lässt sich den Ausführungen Aiwangers bestenfalls mit viel Wohlwollen entnehmen. Wie schon bei seinem ersten Statement im Wirtschaftsministerium macht Aiwanger eine Nicht-Entschuldigung, eine Pseudo-Entschuldigung: Er bereue es, „wenn“ er durch sein Verhalten „Gefühle verletzt“ habe. Aber nur dann?

Viel deutlicher wird Aiwanger mit seinem wiederholten Vorwurf, er sei einer Kampagne ausgesetzt gewesen, die darauf abziele, ihn „politisch und persönlich zu erledigen“. Aiwanger stellt sich einmal mehr als Opfer dar, beklagt, dass die Vorwürfe rund 36 Jahre zurückliegen und stellt die Ursache – trotz Aussagen mehrerer Zeugen – als große Spekulation dar: „Der Wahrheitsgehalt vieler Vorwürfe konnte weder zweifelsfrei festgestellt werden“ noch „Tatsachen ( …) komplett rekonstruiert“ werden. Eine „Interpretation und Einordnung im situativen Kontext ist nicht mehr möglich“, schreibt Aiwanger.

Ob Bayerns stellvertretender Regierungschef es tatsächlich bereut? Ist nach Lektüre der Antworten, bei denen es sich entweder um keine oder bereits bekannte Aussagen handelt, mehr als fragwürdig. Kurz nach Veröffentlichung des beantworteten Fragebogens sagte Aiwanger auf seinem Account bei X, ehemals Twitter: „Jetzt ist bestätigt, was ich von Anfang an gesagt habe: Es gibt keinen Grund, mich zu entlassen, die Kampagne gegen mich ist gescheitert.“