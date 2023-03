NASA vierde de vernietiging van een ruimtevaartuig in 2022 toen het bureau succesvol was voerde zijn Double Asteroid Redirection Test (DART) -missie uit door een asteroïde te vernietigen. We hebben nu een verbluffende nieuwe time-lapse-video van de DART-nasleep met dank aan de Hubble-ruimtetelescoop. Hubble had “een plaats op de eerste rang voor de sloopderby”, zei NASA.

Hubble, een gezamenlijk project van NASA en de European Space Agency, heeft gedurende een aantal dagen tijdens de DART-missie beelden van asteroïde Dimorphos vastgelegd. We hebben al veel geleerd over de impact. We wisten Dimorphos hoestte op heel veel puin bijvoorbeeld.

De nieuwe video laat zien hoe materiaal van Dimorphos in een kegelvorm stroomde en zich vervolgens vormde tot een komeetachtige staart die zich kort splitste in een vork. “Astronomen wisten niet wat ze konden verwachten”, zei NASA woensdag in een verklaring. “Ze waren verrast, opgetogen en enigszins verbijsterd door de resultaten.” Geef het een horloge:

Dimorphos is een kleinere asteroïde in een baan rond de grotere asteroïde Didymos. DART was ontworpen om te zien of een Hulk-smash in Hollywood-filmstijl de baan van een asteroïde kon veranderen, en het werkte prachtig. Dit is een truc die we in de toekomst misschien kunnen gebruiken als we een gevaarlijke asteroïde op ramkoers met de aarde zien.

De video helpt wetenschappers beter te begrijpen hoe Dimorphos reageerde op de inslag van het ruimtevaartuig. “Hubble’s time-lapse-film van de nasleep van de DART-botsing onthult verrassende en opmerkelijke veranderingen van uur tot uur toen stof en brokken puin de ruimte in werden geslingerd”, zei NASA.

NASA wijst op verschillende stadia die de asteroïde heeft doorgemaakt. Eerst vormde zich een uitwerpkegel. Vervolgens vormde het puin zich tot een spiraalvormige werveling die de baan van de kleinere asteroïde rond Didymos volgde. Dit gebeurde ongeveer 17 uur na de inslag, waardoor roterende pinwheel-achtige vormen ontstonden.

“Dit is echt uniek voor dit specifieke incident”, zegt Jian-Yang Li van het Planetary Science Institute. “Toen ik deze afbeeldingen voor het eerst zag, kon ik deze kenmerken niet geloven. Ik dacht dat de afbeelding misschien besmeurd was of zoiets.” Li is hoofdauteur van een studie over de ejecta die woensdag in het tijdschrift Nature is gepubliceerd.

De derde fase omvatte de vorming van een opzichtige, komeetachtige staart veroorzaakt door de druk van zonlicht, iets wat NASA omschreef als “lijkt op een windzak gevangen in een briesje”. De staart splitste zich later voor een paar dagen in tweeën.

Er komt nog meer. Het is de bedoeling dat ESA in 2024 haar eigen Hera-missie lanceert om een ​​gedetailleerd post-impactonderzoek van Dimorphos uit te voeren. Het is allemaal in naam van het beschermen van onze planeet tegen toekomstige bedreigingen.

DART was de eerste missie in zijn soort. Wetenschappers wisten niet precies wat ze konden verwachten en ze werken nog steeds door wat de gegevens en beelden laten zien. “We hebben nog nooit eerder in realtime een object zien botsen met een asteroïde in een binair asteroïdesysteem, en het is echt verrassend”, zei Li. “Ik vind het fantastisch. Er gebeuren hier te veel dingen. Het zal even duren om erachter te komen.”