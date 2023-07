Begrüßen Sie das Huawei nova 11 Pro, ein Telefon, das fest in der oberen Mittelklasse angesiedelt ist, aber wie ein vollwertiges Flaggschiff aussieht.

Das Premium-Gefühl beginnt bereits in der Verkaufsverpackung, die mit einer Hülle, einem USB-Kabel und einem 100-W-Ladegerät ausgestattet ist. Huawei gibt an, dass das Telefon in nur 20 Minuten auf 100 % aufgeladen wird, wenn Sie es nicht verwenden, bzw. in 15 Minuten auf 50 %, wenn Sie es nicht verwenden.









Auspacken des Huawei nova 11 Pro

Bei der Nova-Serie von Huawei ging es schon immer um Design, und das 11 Pro bringt es auf eine andere Ebene. Wir haben die Farbe Schwarz mit goldenen Akzenten auf dem Logo und rund um das Hauptkameraobjektiv, aber es gibt auch eine grüne Farbe, die auf dem heutigen Markt einzigartig ist. Beide Modelle sind mit nova Monogram Vegan Leather überzogen, was dem Telefon einen Hauch von Klasse und Qualität verleiht.

Weder Schwarz mit goldenen Akzenten noch Gold ist jedermanns Sache, aber es lässt sich nicht leugnen, dass das Nova 11 Pro aus einem Meer nützlicher Geräte hervorsticht.

Vorne gibt es ein 6,78-Zoll-OLED mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, HDR10-Unterstützung und gestochen scharfen 429 ppi. Im Inneren steckt ein auf 4G beschränkter Snapdragon 778G-Chipsatz, der mit 8 GB RAM gekoppelt ist. Der Akku ist ein 4.500-mAh-Gerät mit 256 GB oder 512 GB Speicher.

Was die Kamera angeht, verfügt das Huawei nova 11 Pro über zwei auf der Vorderseite und zwei auf der Rückseite. Auf der Vorderseite gibt es einen 60 MP 17 mm Ultraweitwinkel-Selfie-Shooter mit Autofokus und eine 8 MP 52 mm Porträt-Selfie-Kamera ebenfalls mit AF. Auf der Rückseite befinden sich eine 50-MP-Weitwinkelkamera und eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera – wiederum beide mit Autofokus.

Das Huawei nova 11 Pro entwickelt sich zu einem recht leistungsfähigen Telefon. In China ist es vorerst zu gewinnen, und es gibt ein kleines Problem damit, dass es eine gültige Wahl auf dem Weltmarkt ist. Dem Huawei nova 11 Pro fehlen die Google Play-Dienste. Dennoch deckt die App-Galerie von Huawei mittlerweile nahezu alle Apps ab, die ein normaler Benutzer benötigt, was zusammen mit den hervorragenden Spezifikationen und dem extravaganten Aussehen das Nova 11 Pro zu einer guten Wahl machen könnte.

Seien Sie gespannt auf unsere Rezension!