„Die offizielle Linie in China von einem heroischen Durchbruch der Technologieblockade der amerikanischen Imperialisten ist falsch“, sagte Fuller. „Stattdessen haben die USA SMIC weiterhin erheblichen Zugang zu amerikanischer Technologie gewährt.“

Huawei und SMIC antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Auch das Handelsministerium reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Chinesische Social-Media-Kommentatoren und Nachrichtenseiten feierten die Veröffentlichung des Smartphones als Beweis dafür, dass US-Beschränkungen China nicht davon abhalten konnten, seine eigene Technologie zu entwickeln.

„Ungeachtet der Absichten von Huawei wurde die Einführung des Mate 60 Pro von vielen chinesischen Internetnutzern mit der tieferen Bedeutung des ‚Aufstehens unter US-Druck‘ erfüllt“, sagte die staatliche Global Times in einem Leitartikel.

Das Telefon wurde in einer Woche veröffentlicht, in der sowohl amerikanische als auch chinesische Beamte zahlreiche Erklärungen zu einer erneuten Zusammenarbeit und Kommunikation abgegeben hatten. Chinesische Beamte hatten die USA aufgefordert, ihre Beschränkungen für Chip-Exporte zurückzunehmen. Aber Frau Raimondo – deren E-Mail zusammen mit anderen US-Beamten in diesem Jahr von chinesischen Hackern ins Visier genommen wurde – sagte Reportern, dass sie in ihren Treffen eine harte Linie gegenüber den Technologiekontrollen vertreten habe und sagte, die Vereinigten Staaten seien nicht bereit, Beschränkungen aufzuheben oder Kompromisse in Fragen der nationalen Sicherheit.