Fortuna Düsseldorf – Hamburger SV 0:3 (0:1)

De Spitzengruppe in de twee Bundesliga rückt nach dem 3:0-Sieg des Hamburger SV in Topspiel tegen Fortuna Düsseldorf in totaal. Nu kunnen we de Spitzenreiter van Rhein (17 Punkte) van HSV op Platz (15) leuk laten draaien. Früh in der ersten Halfe ließ die bis dato noch ungeschlagene Fortuna Hamburgs Jean-Luc Dompé with the Ball nahezu unbedrängt über den halben Platz marchschieren. De Offensivspieler bedankte hen voor hun waardering voor de Spielgerät von der Strafraumkante trocken im oberen Eck (8.) Minute. In de Schlussfase (83.) verzorgde Robert Glatzel het Elfmeterpunkt voor de Entscheidung. Overigens voorkwam Giovanni Haag met zijn hand een doelpunt van Glatzel en kreeg daarmee de rode kaart. Kurz vor Abpfiff legde Glatzel noch signalen zweiten Treffer zum Endstand nach (90.).

Eintracht Braunschweig – Hannover 96 2:0 (1:0)

Hannover 96 hoed in Niedersachsenderby in Eintracht Braunschweig, een kruidendämpfer-kassier. Het team van trainer Stefan Leitl ligt in het begin in het Eintracht-Stadion en de Schneid abkaufen, fand kaum in die Zweikämpfe en verloren letztendlich verdienden met 0:2 (0:1). Das Tore für Braunschweig heeft Mittelfeldspieler Fabio Kaufmann Mitte der eerste halve (20.) en Angreifer Rayan Philippe voor verwandeltem Handelfmeter (90.+3). De BTSV zal aanwezig zijn tijdens de Siege etwas Luft in de Table Room en zal nu aanwezig zijn bij de ingang van de Platz 15, 96 voordat hij aankomt op de Spitzenplatze.

1. FC Magdeburg – SpVgg Greuther Fürth 2:2 (2:1)

Dit spel speelt zich af in het seizoen van de tweede Liga en een rollenspel. Laten we de elf meter tussen 2:2 tussen de 1. F Magdeburg en Greuther Fürth für Tore auf beide Seiten eens nader bekijken. Je speelt met de Strafstoß een Handspiel en Spielers vordert, de foutieve gedachten, het spel wordt niet meer gespeeld en de Bal in Penalty met de Handen wordt gespeeld. Eerst was er de eerste Gideon Jung, er is een enkele bron van Torwart Nahuel Noll om de bal te rollen, zodat ze kunnen worden verwijderd. Der Ball war jedoch gar nicht im Aus. Mohamed El Hankouri ontmoette Punkt, in de Nachschuss naar 1:0-Führung (15.).

Nu hebben we om 14.00 uur nog wat ruimte voor Martijn Kaars voor de gast. Kurz vóór de pauze rechts dan Daniel Heber uit Magdeburg met een Freistoßpfiff en na de bal in de juiste strafschop in die hand. Maar de Schiedsrichter had het spel zo dat hij of zij zich er geen zorgen over hoefde te maken en wat tijd aan de handel zou moeten besteden, zodat Julian Green (42.) een geweldige ervaring zou hebben. In de tweede helft, Kuriositäten zwar aus, Noel Futkeu erzielte noch de Ausgleich fürs Kleeblatt (75.), das auf Rang zehn kletterte. Maagdenburg passeerde de Punkteteilung derweil den Sprung en de Spitze.