Es war schon spät, 23:43 Uhr lief es auf den Bildschirmen auf der Bielefelder Alm, als der HSV das Achtelfinale des DFB-Pokals erreichte. Nachdem Matheo Raab im Elfmeterschießen gegen Marius Wörl parierte, war das Weiterkommen sicher. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gewann 5:4 (0:1, 1:1, 1:1) und kann am 5. oder 6. Dezember wieder im Pokal mitspielen.

Kaum hatte Raab den Schuss über die Latte gelenkt, ertönte ohrenbetäubender Jubel von den rund 5.000 HSV-Fans in der mit 26.561 Fans ausverkauften Schüssel. Ausgerechnet Raab, der nur im Pokal spielen darf, dort aber zum Helden wurde – und zum Millionenmann. Der HSV hat sich durch das Erreichen des Achtelfinales 862.000 Euro Prämien gesichert, zuzüglich Zuschauereinnahmen.

HSV-Trainer Walter wechselte auf sechs Positionen

Ein Happy End nach einem schwierigen Anfang. Walter, der sich in den Vorjahren nicht als Freund größerer Rotationen im Pokal erwiesen hatte, veränderte sein Team im Vergleich zum 3:3 in Kaiserslautern auf sechs Positionen. Neben Raab schlossen sich Mikelbrencis, Ambrosius, Poreba, Öztunali und Németh dem Team an. In diesem Jahr sind Fernandes, Heyer, Ex-Armine Ramos, Meffert, Jatta und Glatzel gegangen.

Zu viel Rotation? So sah es zunächst aus, denn der Drittligist ging früh in Führung. Raab lenkte den Schuss von Boujellab an den Pfosten, den Nachschuss verwertete Shipnoski – 1:0 für die Arminia (11.).

Manuel Witzheimer im Duell mit Stephan Ambrosius (r.). WITTERS Manuel Witzheimer im Duell mit Stephan Ambrosius (r.).

Ein früher Rückschlag für den HSV, der sich zunächst dadurch bemerkbar machte, dass auf dem Platz eine Mannschaft stand, die noch nie zuvor so zusammengespielt hatte. Fakt ist jedoch, dass Königsdörffer mit dem Kopf hätte treffen müssen, bevor Arminen in Führung ging (6.). Muheim (29.) und Pherai (Kopfball/38.) verpassten dann in der bislang stärksten Phase des HSV den Ausgleich.

Der HSV drängte – und Bakery Jatta glich aus

Doch nun war Walters Team im Spiel. Die Bielefelder Fans drängten ihre Mannschaft, der HSV drängte und drängte, auch der eingewechselte Glatzel nach 62 Minuten. Muheim kam dem Ausgleich nahe (65.). Das war Jatta vorbehalten, der eine Muheim-Flanke weniger als zwei Minuten nach seiner Einwechslung an den langen Pfosten köpfte (75.) – 1:1 (77.).

Bakery Jatta (l.) glich kurz nach seiner Einwechslung zum 1:1 aus. WITTERS Bakery Jatta (l.) glich kurz nach seiner Einwechslung zum 1:1 aus.

Ein Pokalduell auf Biegen und Brechen, das beide Teams noch vor der Verlängerung hätten gewinnen können. Glatzel scheiterte an Keeper Kersken (84.), auch gegen Gohlke (84.), Klos und Mizuta (89.) wehrte Raab hervorragend ab.

Medizinischer Notfall überschattet HSV-Spiel in Bielefeld

Erneuerung. Und doch verlor der Fußball seine Bedeutung, als es vor dem Anpfiff auf der Tribüne zu einem medizinischen Notfall kam. Die Fans beider Lager applaudierten und das Spiel ging nach rund zehn Minuten weiter. Und zum Glück geht es dem Lüfter später besser.

Ein Spiel auf ein Tor, aber egal, was der HSV versuchte, der Ball ging nicht ins Tor. Die Strafen mussten entscheiden. Auf Seiten des HSV punkteten zunächst Bénes, Muheim und Glatzel, während Bielefelds Klos über das Tor schoss. Auch für Hamburg fehlte Krahn. Doch nachdem Heyer verwandelt hatte, sorgte Raabs Parade für die Entscheidung.