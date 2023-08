Das nächste Spitzenspiel im ausverkauften Volkspark und ein weiterer Super-Ausbruch des HSV. Beim 3:0 (2:0)-Sieg gegen Hertha BSC dominierte die Mannschaft von Trainer Tim Walter den Absteiger nahezu nach Belieben und gewann auch in der Höhe verdient. Sogar Herthas Trainer Pal Dardai schwärmte: „Nach dem jetzigen Stand haben wir einen Klassenunterschied zwischen den beiden Mannschaften. Der HSV war auf Bundesliga-Niveau.“

Drei Zähler gegen Hertha, aber längst nicht der einzige Grund zur Freude. Kurz vor Spielende war sogar noch Zeit für ein ganz besonderes Geschenk. HSV-Youngster Omar Megeed wurde in der Nachspielzeit eingewechselt und durfte an seinem 18. Geburtstag für ein paar Minuten den Sieg genießen. „Es war das schönste Geburtstagsgeschenk, das man sich vorstellen kann“, sagte der Deutsch-Ägypter, dem nach dem Spiel auch auf dem Spielfeld von seinen Kollegen ein Ständchen besungen wurde.

Die HSV-Fans feierten ihre Profis

Allerdings wurden die HSV-Profis von ihren eigenen Fans übertönt, die ganz andere Lieder sangen. Wie schön das alles ist und dass man so etwas schon lange nicht mehr gesehen hat. Ein Schlag, der bereits nach dem Auftaktsieg gegen Schalke (5:3) zu hören war. Nun feierten die 57.000 Fans im Volkspark den zumindest vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze.

Was ist diese Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag versorgt Sie die Rautenpost mit Analysen, Updates und Transfergerüchten – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche auf den Punkt gebracht und direkt per E-Mail in Ihr Postfach. Klicken Sie hier und abonnieren Sie kostenlos.

Mehr als ein Sieg, dieser 3:0-Sieg über die Hertha. Denn diesmal überzeugte der HSV nicht nur offensiv, sondern verteidigte auch gut. Nachdem in den drei Pflichtspielen zuvor acht Gegentore kassiert wurden, blieb die Weste dieses Mal weiß. „Man kann sagen, dass das der nächste Schritt war“, lobte Mittelfeldspieler und Torschütze László Bénes.

Der Treffer von HSV-Stürmer Glatzel wurde zurückgenommen

Das Prunkstück des HSV bleibt die Offensive. Das war auch gegen die Hertha der Fall, trotz zweier Entscheidungen, die Walters Mannschaft leicht hätten entgleisen lassen können. Zunächst wurde Glatzels Tor (18.) annulliert, weil Kollege Meffert zuvor im Abseits gestanden hatte. Nur zwei Minuten später war Bénes bereit, einen Elfmeter zu schießen, weil Leistner Glatzel geschossen hatte – doch auch der Elfmeter wurde vom VAR kassiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Stark gegen Hertha! So bewertete die MOPO die HSV-Profis

Walter geriet am Spielfeldrand kurz in Aufruhr, konnte sich aber schnell beruhigen. „Wir haben alles weggesteckt und uns nicht stören lassen“, erklärte er später. Und genau so war es. Zunächst vollendete Jatta mit einem Direktschuss mit der linken Hand den wohl besten HSV-Angriff des Spiels zur Führung – das 1:0 (38.). In der Nachspielzeit durfte Bénes tatsächlich per Elfmeter zum 2:0 punkten, nachdem sich Martón Dardai den Ball geschnappt hatte.

Glatzel erzielte das 3:0 für den HSV

Dies ebnete dem HSV den Weg zum Sieg. Der Erfolg wurde noch abgerundet, nachdem der eingewechselte Königsdörffer Glatzel uneigennützig bediente und der Torschütze zum 3:0 traf (81.). Sowohl Glatzel als auch Bénes haben nach drei Spielen bereits vier Tore geschossen und auch im Pokal in Essen getroffen (4:3).

Robert Glatzel feiert sein Tor für den HSV. WETTER Robert Glatzel feiert sein Tor für den HSV.

Eine verdiente Nummer im Volkspark, wie Dardai dann entschied. „Eine 0:3-Niederlage gegen diesen Gegner ist überhaupt keine Schande“, lobte Herthas Trainer.

HSV-Trainer Walter lobt seine Mannschaft

Und Walter? Die ganzen Lobeshymnen seines besiegten Gegners waren fast zu viel des Guten. „Aber wir finden uns schneller, als ich dachte“, lobte er sein Team. „Nach diesem Spiel gibt es wenig zu meckern.“

Zusammenfassend gilt das auch für den Saisonstart beim HSV. Sieben Punkte gegen die drei Großkaliber Schalke, Karlsruhe und Hertha sind eine starke Ausbeute. Topspiel Nummer vier folgt am kommenden Samstag in Hannover, mindestens 12.000 HSV-Fans wollen dabei sein. Das Lied, das sie nach dem Schlusspfiff im Kopf haben, ist bekannt.