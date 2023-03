Hongkong/Londen

HSBC heeft de Britse tak van Silicon Valley Bank overgenomen voor £ 1 ($ 1,2), slechts enkele dagen nadat zijn bedrijf in de Verenigde Staten op verbluffende wijze instortte.

SVB UK zou zijn geweest door de Bank of England failliet verklaard na het faillissement van haar moedermaatschappij, als er geen koper was gevonden.

In een verklaring zei de Bank of England dat ze “kan bevestigen dat het geld van alle depositohouders bij SVB UK veilig is als gevolg van deze transactie.”

Europa’s grootste bank kondigde de overname maandagochtend vroeg aan en zei dat de deal “onmiddellijk” van kracht zou worden.

In een verklaring zei Noel Quinn, CEO van HSBC, dat de deal betekent dat “SVB UK-klanten zoals gewoonlijk kunnen blijven bankieren, in de wetenschap dat hun deposito’s worden ondersteund door de kracht, veiligheid en beveiliging van HSBC.”

“Deze overname is strategisch zeer zinvol voor ons bedrijf in het VK”, zei hij. “Het versterkt onze commercial banking-franchise en vergroot ons vermogen om innovatieve en snelgroeiende bedrijven te bedienen, ook in de technologie- en life science-sectoren, in het VK en internationaal.”

Volgens de verklaring had SVB UK sinds afgelopen vrijdag leningen van ongeveer £ 5,5 miljard ($ 6,7 miljard) en deposito’s van ongeveer £ 6,7 miljard ($ 8,1 miljard). Het boekte ook een winst vóór belastingen van £ 88 miljoen ($ 106,5 miljoen) in het laatste fiscale jaar dat eindigde in december.

SVB, een geldschieter die vooral bekend staat om het verstrekken van financiering aan startups, had te maken met liquiditeitsproblemen in de Verenigde Staten, wat vorige week leidde tot een enorme bankrun. Dat leidde uiteindelijk tot de ineenstorting, de op een na grootste van een financiële instelling in de geschiedenis van de VS, op vrijdag.

Amerikaanse financiële toezichthouders reageerden snel op zorgen over besmetting tijdens het weekend en kondigden aan dat klanten van de failliete bank vanaf maandag toegang zouden krijgen tot al hun geld.

De autoriteiten hebben ook deposito’s gegarandeerd voor klanten van Signature Bank, een regionale Amerikaanse geldschieter die door toezichthouders werd gesloten omdat deze de afgelopen dagen in financiële problemen verkeerde.

