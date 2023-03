De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) zei woensdag dat tussen de 2.400 en 2.700 Afghanen die het land ontvluchtten na de Taliban-overname, werden vastgehouden in “gevangenisachtige” omstandigheden in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

De evacués wachten al meer dan 15 maanden op verhuizing naar andere landen nadat ze zijn ondergebracht in de ‘Emirates Humanitarian City’.

Waarom zijn de vluchtelingen in de VAE?

Op verzoek van de Verenigde Staten hadden de VAE ermee ingestemd om de Afghaanse vluchtelingen tijdelijk op te vangen in geïmproviseerde vluchtelingenhuizen.

Volgens een functionaris van de VAE had het land meer dan 17.000 vluchtelingen opgevangen, van wie ongeveer 87% met succes werd hervestigd.

Afghaanse vluchtelingen in het VK vertelden dat ze hun nieuwe huizen moesten verlaten Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Maar de HRW zegt dat de overige duizenden niet in aanmerking kwamen en in “willekeurige detentie” leefden. De rechtengroep voegde er verder aan toe dat de autoriteiten van de Emiraten de internationale richtlijnen en de richtlijnen van de Verenigde Naties voor immigranten en vluchtelingen niet volgen.

Ze zitten “meer dan 15 maanden opgesloten in benauwde, erbarmelijke omstandigheden zonder hoop op vooruitgang in hun zaak”, aldus Joey Shea, een HRW-onderzoeker in de VAE.

‘Kamp is net een gevangenis’

Verschillende inwoners van de Emirates Humanitarian City lijden aan psychische problemen, aldus het HRW-rapport.

De Afghaanse vluchtelingen hebben ook geen toegang tot vrij verkeer of tot juridisch advies. Ze staan ​​onder constant toezicht en hebben beperkte onderwijsvoorzieningen voor hun kinderen.

De bewoners van de faciliteit worden ook geconfronteerd met problemen als “overbevolking, verval van infrastructuur en insectenplagen”, aldus de rechtengroep.

Een vluchteling vertelde HRW dat: “Het kamp net een gevangenis is.”

Pakistan: de school die gratis is voor Afghaanse vluchtelingenkinderen Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Wat hebben de regeringen te zeggen?

HRW-beschuldigingen van verlammende omstandigheden in het kamp werden afgewezen door een functionaris van de VAE, die weigerde zijn identiteit bekend te maken. Hij vertelde AFP dat “hoogwaardige huisvesting, sanitaire voorzieningen, gezondheid, klinische zorg, counseling, onderwijs en voedseldiensten” aan de vluchtelingen werden verstrekt.

Hij zei verder dat de VAE nog steeds samenwerkte met de Amerikaanse ambassade om de vluchtelingen “tijdig” te verplaatsen.

“We begrijpen dat er frustraties zijn en dat dit langer heeft geduurd dan de bedoeling was om te voltooien”, voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de hervestiging van Afghanen vertelden HRW dat ze een “duurzaam” engagement hebben om Afghanen te hervestigen, inclusief de inwoners van de Emiraat Humanitaire Stad.