HRW: Krankenhaus-Explosion wohl durch gehlgeleitete Rakete

De volgende dag de explosie op de Parkplatz voor het Al-Ahli-Krankenhaus in de Gazastrook met de laatste dag, de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) wacht nu op verder onderzoek.

Zij zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de raketten die verantwoordelijk zijn voor de explosie, en dat ze kunnen vliegen – en voor de mensen in Gaza die ook verantwoordelijk zijn voor de Arabische regelgeving in Israël.

De wetenschappelijke basis van Human Rights Watch is gebaseerd op de analyses van andere belanghebbenden en media. Auch ZDFheute kam in seiner Analyse von Mitte Oktober zu dem Schluss, dass de Hinweise here auf abgestürzte palästinensische Rakete hindeuten.

Het islamistische Hamas heeft nog zeventien Geiseln freigelassen. De Übergabe heeft voor zichzelf gezorgd, omdat Hamas Israël is gerekruteerd, zullen ze geen compromissen sluiten. 26.11.2023 | 00:27 min

Na het gebruik van de HRW-video’s en foto’s voor explosiesortering en met leuke augenzeugen geprochen. De Ort of Explosion heeft niemand zelf ontdekt. In het bijzonder voorkomen de effecten van de Raketen-overresten het risico om vrij te zijn van de identificatie van de bewegingen – en de schade veroorzaakt door de fractie die abjefeuert hat is.

“Omdat ze in Gaza waren sinds ze tijdens hun rustperiode waren achtergelaten, werden ze gedwongen verlichting te zoeken”, schrijft Human Rights Watch. Een foto van de explosie aan het einde van de explosie, aldus de agenten van de politie van Gaza in de explosiekrater.

„The Geräusch for der Explosion, der Feuerball, die Größe des Kraters, Art und Muster von um den Krater visichtbarem Splittern fit all zum Einschlag einer Rakete“, aangezien ze zelf experts zijn. Omdat alle grote gevolgen van de veelzijdige raketten volledig zijn opgelost, die van Hamas-Retern in het Anschluss-behauptet, beschouwt HRW dit als onbevredigend.

Er is video-inhoud gerapporteerd, die minder waarschijnlijk is dan een minuut voordat de explosie volledig zal worden vernietigd door raketten van een normale operatie. Kilometers vanaf het Krankenhaus zullen worden vernietigd. Ik heb een Zeitraum gezien dat Israël een umliegende Gebiete beschossen heeft. Veel, uit de lucht verachtelijke Bombe, waar Israël erg blij mee is, zie met een blik op de schade aan de Boden zo unwahrscheinlich.

Deze genaue Opferzahl is nog niet duidelijk. Het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid in Gaza sprak vanuit 471 toten. „Human Rights Watch bevond zich niet in de Lage, deze Zahlen zu bestätigen, die deutlich höher als andere Schützungen sinds (…) en niet zum Ausmaß van zichtbare Schäden for Ort pas“, schrijft de Mensenrechtenorganisatie.

Als u Israël en zijn inwoners in Gaza wilt beschermen, ontvangt u alle informatie die u erover moet weten, evenals medische rapporten over de uitkomst. De Organisatie maakt concreet dat Israël verantwoordelijk is voor de acties die worden ondernomen door de medische Einrichtungen angegriffen habe.

Deze palästinensische angst met extreem ongegeneerde raketen op Israëlische Wohngebiete seien durchwegsverbrechen, dus Human Rights Watch. Mensen hebben in de loop van de tijd in Gaza gestudeerd als gevolg van fehlgeleiteten Raketen-documentatie, met Israëlische Erhebungen würden 10 tot 20 Prozent all aus Gaza begonnen met het eten van Raketen abstürzen. “De documenten over de schade veroorzaakt door raketten zijn heel duidelijk, dat de slachtoffers in Gaza verantwoordelijk zijn voor de schade die ze veroorzaken”, schrijft HRW.

De gevolgen van een ziekenhuis in het noorden van Gaza worden steeds groter. De Israëlische Bodentruppen staan ​​onder het Krankenhaus ein Kommandozentrum der Hamas. De getroffen personen zijn inmiddels geëvacueerd. 13.11.2023 | 02:38 min

In dit kader maakt het HRW-team deel uit van een Hamas-actievoerder, wat betekent dat ons eigen onderzoek mogelijk blijft en dat de man “zo snel wie kan” alle nodige ondersteuning kan bieden. Specifieke fragmenten van raketwerpers of van Palestijnse organisaties en abgefeuerten raketten zijn gefragmenteerd, hoewel Hamas niet reageert op Human Rights Watch.

