HRW: Explosie in het ziekenhuis van Gaza veroorzaakt door een Palestijnse raket

Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is de explosie in een ziekenhuis in de Gazastrook op 17 oktober waarschijnlijk veroorzaakt door een misplaatste Palestijnse raket. Zoals HRW zondag bekend maakte, zijn de bevindingen gebaseerd op de analyse van foto’s en video’s, satellietbeelden en interviews met getuigen en deskundigen. De explosie in het Al-Ahli-ziekenhuis leidde tot verontwaardiging in de Arabische wereld.

De Palestijnen gaven de schuld aan een Israëlische luchtaanval. Israël zei echter dat de explosie werd veroorzaakt door een verkeerd gericht Palestijns raketvuur. Deze beoordeling wordt nu gedeeld door HRW. “De explosie die op 17 oktober 2023 tientallen burgers doodde en verwondde in het Al-Ahli-ziekenhuis in Gaza-stad, werd blijkbaar veroorzaakt door raketmunitie die vaak wordt gebruikt door Palestijnse gewapende groeperingen”, aldus de mensenrechtenorganisatie. zonder expliciet auteurschap te vermelden.