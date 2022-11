Hrithik Roshan bestreitet, bei Saba Azad eingezogen zu sein, Sidharth Malhotra lobt Kiara Advanis Trailer zu Govinda Naam Mera und mehr

Es ist an der Zeit, sich über die trendigen Unterhaltungsnachrichtenmacher des Tages zu informieren. Es war ein langer langer Tag. Andrila Sharmaeine beliebte bengalische Schauspielerin, ist am Sonntag verstorben. Ajay Devgn, Tabu Starr Drishyam 2 gewinnt weiterhin Herzen. Kangana Ranaut ist alles Lob für Tabu. Vicky Kaushal, Kiara Advani und Bhumi Pednekar Starr Govinda Naam Mera Trailer bekommt einen Shout-out von Sidharth Malhotra. BTS Jungkook durchgeführt bei der FIFA WM 2022. Und in der Welt der Unterhaltung ist noch viel mehr passiert, lassen Sie uns das nachholen.

Drishyam 2 erlebt an Tag 2 einen massiven Sprung

Ajay Devgn, Tabu, Akshaye Khanna und andere Promi-Thrillerfilme, Drishyam 2, erwischte einen fliegenden Start an den Kinokassen, indem sie Rs 15,38 crore am ersten Tag prägten. Und Drishyam 2 Tag 2 Kassensammlung hat einen Sprung erlebt. Samstagssammlungen von Drishyam 2 kosten Rs 21,59 crores. Das macht die zweitägige Gesamtsumme für Drishyam 2 zu Rs 36,97 crore. Es wird erwartet, dass der Film am Sonntag noch mehr an Fahrt aufnehmen wird.

Alle Schätzungen und Berechnungen gehen ins Leere … #Drishyam2 ist SENSATIONELL an Tag 2… Ost. Westen. Norden. Süden. Der REMARKABLE RUN geht weiter PAN-#Indien… Hervorragende Multiplexe, Massentaschen machen mit… Fr 15,38 Cr, Sa 21,59 Cr. Gesamt: ₹ 36,97 cr. #Indien Branche. ??? pic.twitter.com/mc8xJdQsD6 — taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 20. November 2022

Hrithik Roshan bestreitet, bei Saba Azad eingezogen zu sein

Vor ein paar Tagen tauchten Berichte auf, denen zufolge Hrithik Roshan und Saba Azad vorhatten, zusammenzuziehen. Es wurde gesagt, dass Hrithik ungefähr Rs 100 crore für zwei Wohnungen in Mumbais Stadtteil Versova ausgegeben hat. Allerdings hat Hrithik Roshan vor kurzem den gleichen Ausspruch bestritten: „Daran ist keine Wahrheit.“ Hrithik fügt hinzu, dass er versteht, dass er als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens neugierig auf ihn und sein Leben wäre, aber darum gebeten würde, keine Fehlinformationen zu verbreiten. Schauen Sie sich die ganze Geschichte an hier.

KRK sagt, Kartik Aaryan sei ein größerer Star als Ajay Devgn

KRK nahm seinen Twitter-Namen und nannte seine Top-3-Künstler. Er nannte Akshay Kumar auf Platz 3, Ajay Devgn auf Platz 2 und Kartik Aaryan auf Platz 1. Er sagte auch, dass es eine Zeit gab, in der drei Khans die ersten drei Plätze beherrschten. Sehen Sie sich hier einen Schnappschuss von KRKs Tweets an:

Naga Shaurya und Anusha Shetty heiraten

Krishna Vrinda Vihari Schauspieler Naga Shaurya und Anusha Shetty. Sie ist eine in Bengaluru ansässige Innenarchitektin. Das Paar heiratete um 11 Uhr morgens in JW Marriott, heißt es in staatlichen Berichten. Videos von ihrer traditionellen Hochzeitszeremonie gingen in kürzester Zeit viral. Sie sehen so glücklich aus, schau dir das Video unten an:

Kangana Ranaut lobt Tabu für Drishyam 2

Kangana Ranaut griff in die sozialen Medien und lobte Tabu dafür, dass er dieses Jahr mit Drishyam 2 und Bhool Bhulaiyaa 2 die Herzen erobert hatte. Beide Filme wurden an den Kinokassen als Blockbuster angesehen und beide spielten Tabu in Schlüsselrollen. Kangana begrüßte Tabu und sagte, dass sie im Alleingang die Hindi-Filmindustrie rettet. Lesen Sie mehr Details hier.

Sidharth Malhotra lobt Kiara Advanis Govinda Naam Mera

Der Trailer von Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar und Kiara Advani in der Hauptrolle Govinda Naam Mera ist kürzlich online gegangen. Vicky spielt Govinda für Bhumis Gauri und Kiaras Suku. Vicky ist mit Bhumi verheiratet und hat im Film eine Affäre mit Kiara. Sie werden bald in einen Krimi verwickelt, der einen komödiantischen Touch hat. Sidharth Malhotra, der angeblich mit Kiara Advani zusammen ist, gab einen Gruß zum Trailer des Films. Sehen Sie sich Sids Geschichte hier an:

Jungkook erobert die Herzen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022

BTS-Mitglied Jungkook trat bei der Eröffnungsfeier der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf. Er trat in Dreamers neben Fahad Al Kubaisi auf. Die Videos und Clips von Jungkooks Auftritt wurden online geteilt. Sogar der Rest der Bangtan Boys, RM, Jimin, Suga, J-Hope und Taehyung sahen zu, wie JK auftrat. Schauen Sie sich die ganze Geschichte an hier.

Das ist heute alles in den Entertainment News.

Bleiben Sie bei BollywoodLife auf dem Laufenden, um die neuesten Informationen und Updates von Bollywood, Hollywood, South, TV und Web-Serien zu erhalten.

Klicken Sie hier, um uns auf Facebook beizutreten, TwitterYoutube und Instagram.

Folgen Sie uns auch auf Facebook Messenger für die neuesten Updates.